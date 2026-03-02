Francia aumentará su arsenal nuclear; buscará un alcance más europeo

Presidente francés, Emmanuel Macron En un escenario internacional cada vez más tenso, Francia decidió aumentar su arsenal nuclear y ampliar el alcance europeo de su disuasión.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el aumento del arsenal nuclear para mantener su capacidad de defensa frente a posibles amenazas externas; durante su discurso en la base naval de submarinos nucleares de Île Longue, en Bretaña, donde afirmó que el refuerzo es “indispensable” para proteger los intereses vitales del país.

Macron explicó que dio la orden de incrementar el número de “ojivas nucleares”, aunque evitó precisar cifras. Hasta ahora, Francia había sostenido que su arsenal se redujo a menos de 300 armas desde el final de la Guerra Fría, una política de transparencia que, dijo, ya no responde al contexto actual.

Aun así, aclaró que París no busca entrar en una carrera armamentista, sino conservar una disuasión creíble. “Para ser libre, hay que ser temido, y para ser temido hay que ser potente”, resumió.

Aumento en las armas nucleares es por seguridad del país

El mandatario recordó que la doctrina nuclear francesa, vigente desde los años de François Mitterrand, considera estas armas como exclusivamente estratégicas, es decir, fuera de cualquier uso en conflictos convencionales; sin embargo, advirtió que no dudará en tomar las decisiones necesarias si los intereses vitales del país se ven amenazados, aunque evitó definirlos con precisión.

Macron justificó la decisión por un entorno internacional que calificó de cada vez más inestable. Señaló a Rusia como un riesgo mayor para Europa por su arsenal “colosal” y el desarrollo constante de nuevas armas, incluidos misiles hipersónicos nucleares.

También mencionó el fortalecimiento nuclear de potencias como Pakistán, India y Corea del Norte, así como el rápido avance de China para equipararse con Estados Unidos, que a su vez moderniza su armamento.

Más allá del refuerzo interno, el presidente francés planteó una disuasión con mayor alcance europeo. Explicó que una amenaza grave contra países vecinos también afecta a los intereses vitales de Francia, por lo que no pueden limitarse solo a sus fronteras.

En ese sentido, recordó que ya existe una coordinación creciente con el Reino Unido, el único otro país europeo con armas nucleares, y adelantó que esta cooperación se ampliará.

El primer socio en dar ese paso será Alemania, con visitas a instalaciones estratégicas y ejercicios conjuntos desde este mismo año. A este diálogo también se sumarán Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca, con la creación de órganos bilaterales para mantener comunicación política constante.

La participación de socios europeos no implicará compartir la decisión de recurrir al arma nuclear ni definir los intereses vitales, una facultad que seguirá siendo exclusiva del presidente francés. Además, aclaró que este esfuerzo no sustituye la misión nuclear de la OTAN bajo el paraguas estadounidense, de la cual Francia no forma parte en el ámbito nuclear, sino que la complementa.