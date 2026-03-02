SRE pide a connacionales en Medio Oriente quedarse resguardados y evitar desplazamientos

Embajadas mexicanas en Medio oriente Ante el aumento de la tensión en Medio Oriente y el cierre de espacios aéreos, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los mexicanos en la región mantenerse en lugares seguros (Especial)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alerta a los mexicanos que se encuentran en Medio Oriente sobre el impacto del conflicto en los vuelos y la movilidad en la zona. La Cancillería advirtió que los cierres del espacio aéreo han provocado cancelaciones e interrupciones en viajes, no solo regionales sino también internacionales.

La cancillería pide a las personas permanecer resguardados en sitios seguros, evitar desplazamientos innecesarios y atender las instrucciones de las autoridades locales, al igual que insiste en que por ahora no es recomendable viajar a Medio Oriente, ya que incluso quienes tengan destinos fuera de la región pueden ver alterados sus planes.

La @SRE_mx hace un llamado a las y los connacionales en el Medio Oriente a seguir resguardándose en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.



El escalamiento del conflicto en Medio Oriente ha provocado cierres en los espacios… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026

En un mensaje difundido en redes sociales, la SRE explicó que el escalamiento del conflicto ha complicado la operación aérea y recomendó a quienes ya tengan boletos contactar a su aerolínea o agente de viajes para confirmar itinerarios, revisar alternativas y verificar seguros de viaje ante posibles cancelaciones o estancias prolongadas.

La Cancillería subrayó que la prioridad del Gobierno de México es la asistencia y protección consular de sus ciudadanos. Por ello, pidió comunicarse directamente con las representaciones diplomáticas en la región para recibir información oficial y apoyo oportuno.

Números telefónicos de las embajadas mexicanas en Medio Oriente

Para atención consular, la SRE puso a disposición los teléfonos de sus embajadas y oficinas en la zona:

Embajada en Irán : +98 912 122 4463

: +98 912 122 4463 Embajada en Israel : 054 316 6717

: 054 316 6717 Embajada en Jordania : 0778 00 0494

: 0778 00 0494 Embajada en Qatar : 3363 4450

: 3363 4450 Embajada en Arabia Saudita: +966 55 753 9374

Saudita: +966 55 753 9374 Embajada en Kuwait : +965 9401 6333

: +965 9401 6333 Embajada en Emiratos Árabes Unidos : 504 54 0273

: 504 54 0273 Embajada en Líbano : 03 044 598

: 03 044 598 Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

El mensaje se cierra con una reiteración: no viajar a la región mientras persista la situación actual y mantenerse informados únicamente por canales oficiales.