SRE pide a connacionales en Medio Oriente quedarse resguardados y evitar desplazamientos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alerta a los mexicanos que se encuentran en Medio Oriente sobre el impacto del conflicto en los vuelos y la movilidad en la zona. La Cancillería advirtió que los cierres del espacio aéreo han provocado cancelaciones e interrupciones en viajes, no solo regionales sino también internacionales.
La cancillería pide a las personas permanecer resguardados en sitios seguros, evitar desplazamientos innecesarios y atender las instrucciones de las autoridades locales, al igual que insiste en que por ahora no es recomendable viajar a Medio Oriente, ya que incluso quienes tengan destinos fuera de la región pueden ver alterados sus planes.
La @SRE_mx hace un llamado a las y los connacionales en el Medio Oriente a seguir resguardándose en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026
El escalamiento del conflicto en Medio Oriente ha provocado cierres en los espacios…
En un mensaje difundido en redes sociales, la SRE explicó que el escalamiento del conflicto ha complicado la operación aérea y recomendó a quienes ya tengan boletos contactar a su aerolínea o agente de viajes para confirmar itinerarios, revisar alternativas y verificar seguros de viaje ante posibles cancelaciones o estancias prolongadas.
La Cancillería subrayó que la prioridad del Gobierno de México es la asistencia y protección consular de sus ciudadanos. Por ello, pidió comunicarse directamente con las representaciones diplomáticas en la región para recibir información oficial y apoyo oportuno.
Números telefónicos de las embajadas mexicanas en Medio Oriente
Para atención consular, la SRE puso a disposición los teléfonos de sus embajadas y oficinas en la zona:
- Embajada en Irán: +98 912 122 4463
- Embajada en Israel: 054 316 6717
- Embajada en Jordania: 0778 00 0494
- Embajada en Qatar: 3363 4450
- Embajada en Arabia Saudita: +966 55 753 9374
- Embajada en Kuwait: +965 9401 6333
- Embajada en Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273
- Embajada en Líbano: 03 044 598
- Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095
El mensaje se cierra con una reiteración: no viajar a la región mientras persista la situación actual y mantenerse informados únicamente por canales oficiales.