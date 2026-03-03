EU emite orden de arresto en contra de “El Chuta” quien brinda seguridad a los Chapitos

Orden de arresto por tráfico de drogas (Mehaniq/Imagen de Archivo)

Un jurado federal en Chicago, Estados Unidos, presentó cargos formales contra Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, a quien las autoridades estadounidenses ubican como presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa. La imputación incluye delitos relacionados con drogas, tráfico de armas y apoyo material al terrorismo.

De acuerdo con la Fiscalía, Ibarra Félix tiene 49 años, permanece prófugo y ya cuenta con una orden de arresto en su contra. El expediente advierte que, de ser encontrado culpable, podría enfrentar cadena perpetua en una prisión federal.

Líder de una organización encargada de brindar seguridad lideres del narcotráfico

La acusación sostiene que El Chuta encabezada un grupo armado conocido como Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), el cual habría participado en enfrentamientos y tareas de seguridad para la facción que lideró Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y posteriormente para sus hijos, conocidos como Los Chapitos, quienes asumieron el control del cártel tras su captura en 2016.

Las autoridades estadounidenses consideran que estas actividades sustentan el cargo de apoyo material a una organización terrorista extranjera, luego de que el gobierno de Estados Unidos designara al Cártel de Sinaloa bajo esa categoría.

Según documentos judiciales, entre 2016 y 2026 Ibarra Félix habría coordinado el envío de metanfetamina y fentanilo desde México hacia Estados Unidos, además de suministrar ametralladoras y armas de alto poder a la estructura criminal. En ese mismo periodo, también habría operado como jefe de plaza en la zona de Ahome, donde supervisaba operaciones de narcotráfico y logística criminal.

El expediente menciona como coconspirador a Fausto Isidro Meza Flores, quien fue imputado en 2019 y actualmente figura en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

La acusación fue presentada en el Distrito Norte de Illinois y forma parte de una investigación más amplia de autoridades estadounidenses contra estructuras del Cártel de Sinaloa, mientras Ibarra Félix sigue sin ser detenido.