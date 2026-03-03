ONU alerta de un “efecto dominó” humanitario por conflicto en el Medio Oriente

Continúan los ataques entre EU e Israel en Irán (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

El responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, Tom Fletcher, advirtió este martes que la escalada de violencia en Medio Oriente está provocando un impacto humanitario “cada vez más desalentador”, con un “efecto dominó” que agrava las crisis ya existentes en la región.

Fletcher expresó en un comunicado de que viviendas, hospitales y escuelas han sido alcanzados por ataques de Irán, Líbano, Siria, el territorio palestino ocupado, Israel y varias naciones del Golfo.

“Los civiles deben ser protegidos, punto”, enfatizó el alto funcionario, que informó de que la ONU ha activado planes de contingencia en Irán y en otros países afectados o en riesgo de verse arrastrados por la crisis, entre ellos Afganistán, Pakistán, Líbano, Siria y Yemen.

Fletcher precisó los “efectos indirectos del conflicto” en países como Afganistán, donde casi 22 millones de personas ya necesitan ayuda y más de 17 millones sufren inseguridad alimentaria. Mientras, en Pakistán, que acoge a unos 1.3 millones de refugiados, la inestabilidad en Irán podría desencadenar nuevos desplazamientos, especialmente hacia la provincia de Baluchistán.

“En el territorio palestino ocupado, las restricciones de acceso han limitado la entrada de suministros vitales. Y aunque el cruce de Kerem Shalom ha reabierto para recibir combustible y ayuda humanitaria, otros pasos como el de Rafah permanecen cerrados y las evacuaciones médicas siguen suspendidas, dejando a miles de pacientes sin atención especializada”, añadió.

Mientras, en Cisjordania, el cierre de puestos de control ha restringido severamente la movilidad de la población palestina y el labor de los trabajadores humanitarios.

El Líbano, los bombardeos en el sur, Nabatieh, Beirut y el valle de la Bekaa han causado decenas de muertos y heridos, provocando desplazamientos masivos, con más de 60 mil personas refugiadas en centros colectivos, destacó Fletcher.

Asimismo, advirtió que el cierre de espacios aéreos y la interrupción de rutas energéticas y marítimas, en particular el estrecho de Ormuz, amenazado por Irán, “están afectando la capacidad de respuesta, elevando el riesgo de alzas en los precios de alimentos y combustibles”. (Con información de EFE)