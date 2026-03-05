Gracias a la IA se atacan más de mil objetivos en 48 hora durante la guerra contra Irán, advierte relator de la ONU

IA utilizada en la guerra El uso de inteligencia artificial en conflictos armados permitió identificar y atacar más de mil objetivos en las primeras 48 horas de la ofensiva contra Irán, según un relator de la ONU

El uso de inteligencia artificial está cambiando la forma en que se desarrollan los conflictos armados. En las primeras 48 horas de la ofensiva contra Irán se atacaron más de mil objetivos gracias a sistemas automatizados que seleccionan blancos militares, advirtió el relator de vivienda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Balakrishnan Rajagopal.

Durante una conferencia de prensa, el experto explicó que una plataforma basada en inteligencia artificial fue utilizada para elegir objetivos y calcular coordenadas geográficas, lo que permite ejecutar ataques a gran velocidad, según señaló, algo parecido ocurrió durante los primeros meses del conflicto en Franja de Gaza.

Rajagopal sostuvo que este tipo de tecnología está acelerando el ritmo de los bombardeos y modificando la manera en que se libran las guerras actuales.

El relator también lamentó que en muchos conflictos recientes lo primero que termina destruido sean las viviendas civiles. A su juicio, ese patrón se ha repetido en guerras actuales como las de Ucrania, Sudán, Myanmar y Palestina.

Domicidio: termino ocupado en la Segunda Guerra Mundial y ahora utilizado en Gaza, Ucrania e Irán

Para describir este fenómeno, el experto acuñó el término “domicidio”, con el que se refiere a la destrucción masiva de casas durante los conflictos armados; aunque aclaró que no es algo completamente nuevo, pues ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en ciudades como Dresde, Londres, Tokio o Hiroshima, aseguró que actualmente se observa con mayor frecuencia.

Uno de los ejemplos más claros, dijo, es Gaza. De acuerdo con sus estimaciones, cerca del 92 por ciento de las viviendas en ese territorio han sido destruidas tras años de conflicto, lo que convirtió la zona en un enorme campo de escombros.

El relator también cuestionó los argumentos utilizados por Israel para justificar los bombardeos sobre zonas residenciales bajo la idea de que existen objetivos militares debajo de los edificios.

Como ejemplo, mencionó que gran parte de la infraestructura militar de mando y control israelí se encuentra bajo Tel Aviv, por lo que, advirtió, una destrucción hipotética de la ciudad podría justificarse con el mismo argumento, algo que calificó como problemático desde el punto de vista legal.

Rajagopal insistió en que la reconstrucción tras los conflictos debe tener como prioridad la recuperación de viviendas, ya que estas son esenciales para restablecer la vida de las comunidades.

Sin embargo, expresó preocupación por la manera en que se está planteando la reconstrucción de Gaza dentro de la llamada Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A su juicio, el enfoque adoptado podría resultar ilegal si se trata únicamente como un proyecto inmobiliario y no como un proceso de reparación para la población afectada.