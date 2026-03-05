Trump destituye a Kristi Noem, primera víctima tras el fiasco del ICE en Minneapolis

Estados Unidos Kristi Noem como agente armada del ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a Kristi Noem, bestia negra de los inmigrantes, como secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cargo que será ocupado a partir del 31 de marzo por el senador de Oklahoma Markwayne Mullin, considerado también del sector duro dentro de los republicanos.

Se trata de la primera baja del gabinete de Trump y se produce casi dos meses después de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes del ICE, que provocaron indignación y manifestaciones en todo el país, hundió la imagen de los presidente y acabó con el DHS sin presupuesto, a causa de la negativa demócrata a seguir financiando el aparato represor del mandatario republicano.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran Estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026”.

Enviada para el Escuado de las Américas

Como premio de consolación, Trump nombra a Noem el cargo de nueva creación y ambigua ejecución Enviada Especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de combate al “narcoterrorismo” que será presentada este sábado por el propio Trump junto a sus aliados “afines” de la región, entre los que no estará invitada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida”, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

“Guerro MAGA”

Sobre el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Trump resaltó que es un “guerrero MAGA” y señaló que “como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales. Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que ingresan ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Markwayne será un excelente secretario de Seguridad Nacional”.

Presión del zar de la frontera

Los llamados para que Noem fuera destituida han ido aumentando desde principios de enero, cuando agentes del ICE mataron a tiros a una ciudadana estadounidense en Minneapolis que se manifestaba contra el megaoperativo migratorio lanzado en el Estado de Minnesota, que llegó a sumar más de 3,000 agentes. La muerte de Renee Good, madre de familia y poeta de 37 años, desató protestas en todo el país. Tras el incidente, Noem defendió las acciones del agente involucrado, al igual que hizo el resto de la Administración Trump, y tildó a Good de “terrorista doméstica”.

Apenas dos semanas después, agentes de la Patrulla Fronteriza, otra agencia migratoria dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, mataron a disparos a un segundo ciudadano estadounidense, Alex Pretti, también en Minneapolis. Aunque ambos sucesos quedaron grabados por testigos en videos que ponían a prueba la versión oficial de los hechos, en el caso de Pretti, Noem repitió la misma acusación que lanzó contra Good y culpó a la víctima de su muerte.

Entre tanto, fue aumentando la presión, particularmente entre el Partido Demócrata, pero también entre los republicanos, para su destitución. Según reportan medios nacionales, en las últimas semanas esos llamamientos empezaron a venir desde dentro de la propia Administración de Trump.

De acuerdo a un reporte del medio Politico, el “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, fue uno de los que presionó por su salida. Trump envió a Homan a Minneapolis el mes pasado para intentar controlar la crisis que las tensiones en la ciudad por las dos muertes habían supuesto para su Gobierno. El pasado 12 de febrero, anunció que la operación migratoria en Minnesota había “concluido”.