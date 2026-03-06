Israel bombardea más de 400 blancos en suelo iraní

Humo y llamas se elevan tras un ataque aéreo israelí en Dahieh, un suburbio predominantemente chiita al sur de Beirut, Líbano (EFE)

Guerra en Oriente Medio — Al cumplirse el séptimo día de la ofensiva bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán, este viernes el Ejército hebreo bombardeó más de 400 blancos en la República Islámica, entre ellos bases con lanzaderas de misiles balísticos y almacenes de drones, según un comunicado militar.

Uno de los ataques captado en video, exhibe que la fuerza aérea israelí bombardeó un camión que, según el Ejército, cargaba un sistema de defensa aérea en la zona de Shahroud, centro del país.

Horas antes, el Ejército Israel había bombardeado tanto Teherán como Isfahan y ordenó a quienes estuvieran en la zona industrial de Qom, al sur de la capital, que se fueran antes de la llegada de ataques.

Asimismo, unos 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del asesinado líder del régimen iraní, ayatolá Ali Jameneí.

El líder supremo fue abatido el pasado 28 de febrero junto a parte de la cúpula militar iraní y otros cientos de personas, en cifras que han ido en aumento a medida que continúan los bombardeos de Washington e Israel y que ya superan el millar de fallecidos.

En respuesta a esta agresión, el régimen de los Ayatolás ha respondido con ataques a Israel -con 10 muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudita.

Por su parte, Israel continúa bombardeando el Líbano, tras un primer ataque sin heridos del grupo chií libanés Hezbolá contra el norte israelí el pasado lunes.

Los ataques israelíes contra el Líbano han causado más de 200 muertos en este país y miles de desplazados.

La Crónica de Hoy 2026