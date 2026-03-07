Con 17 países, Trump anuncia coalición militar Escudo de las Américas, para eliminar al narco

El Gobierno de Estados Unidos mantendrá presiones para extraditar a líderes de cárteles reclamados por la justicia estadounidense (@mingobguate)

Guerra contra el narco — Como líder de un nuevo bloque latinoamericano que tendrá como misión la coordinación, colaboración y participación directa en el combate a grupos del crimen organizado, este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Miami, Florida, la formación de una nueva coalición militar denominada Escudo de las Américas, integrada por 17 países de la región y cuyo objetivo estará centrado en “erradicar a los cárteles” en el hemisferio occidental.

El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar la fuerza militar letal para destruir de una vez por todas los siniestros cárteles y las redes terroristas", subrayó el mandatario estadounidense, quien prometió asestar un duro golpe contra el crimen organizado y sus líderes. “De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, expresó.

Participaron en el encuentro los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chávez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien será investido el próximo miércoles.

La iniciativa militar a la que se calificó como “Coalición de las Américas contra los Cárteles”, contará con la participación de los países latinoamericanos, con excepción de México, Colombia y Brasil, naciones que no fueron convocadas para esta misión que encabeza Washington.

“Al igual que formamos una coalición para erradicar al Estado Islámico en Oriente Medio, ahora debemos hacer lo mismo para erradicar los cárteles en nuestro país”, aseveró Trump.

Tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, quien afronta cargos por narcotráfico en Nueva York, Trump ha deslizado la idea de bombardear a los carteles en México, a los que catalogó como grupos terroristas, algo que Sheinbaum rechaza de plano para defender la soberanía nacional.

Sin embargo, ambos países mantienen cooperación de seguridad como se demostró durante el operativo mexicano en el que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el capo mexicano del narcotráfico más buscado por ambos países, con ayuda de inteligencia estadounidense.

