El Pentágono acelera la producción de armas de alta gama

Misiles de precisión de EU, de los artefactos que acelerarán su producción (US Navy)

Guerra armamentista — A una semana de haber estallado la guerra declarada entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el Departamento de Guerra de la administración de Donald Trump comunicó que las principales empresas de fabricación de armamento militar acordaron cuadruplicar la producción de armas avanzadas.

Sobre este punto, Trump subrayó que “las mayores empresas de fabricación de defensa” han “acordado cuadruplicar la producción de armamento de ‘clase exquisita’”, escribió el republicano en su cuenta de Truth Social.

“Queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles máximos de producción” de armamento de alta gama, agregó el magnate neoyorquino, al subrayar que mantener esta producción es clave para los objetivos de EU para mantener su seguridad y de sus aliados, lo que calificó como “una excelente reunión” con representantes de empresas del sector de defensa.

Trump, que encargó al Pentágono vigilar que se cumpla la producción acelerada de armas avanzadas, dijo que durante el encuentro habló con los contratistas -BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon- sobre “producción y cronogramas de producción”.

“La expansión (de la producción) comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela. En todo caso, también hemos incrementado los pedidos a estos niveles (alta gama)”, apuntó en su mensaje.

CONTRA LOS AYATOLÁS

De acuerdo con reportes de la agencia Russia Today, el gobierno de EU ha utilizado armamento avanzado, incluyendo misiles de crucero Tomahawk, bombas antibúnker y por primera vez en combate, misiles de ataque de precisión de largo alcance (PrSM).

El anuncio del gobierno estadounidense llega justo cuando analistas y expertos en armamento militar sofisticado observan con atención los volúmenes de munición avanzada del Departamento de Guerra de EU y se preguntan si éstos serán suficientes en caso de que los ataques sobre Irán se prolonguen, pese a que Washington ha dicho que no siente ninguna presión sobre sus arsenales.

En tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, Dan Caine, dijo en días pasados que Estados Unidos tiene “suficientes municiones de precisión” para continuar con su objetivos de la operación Furia Épica, tanto en el plano ofensivo como en defensivo.

ARMAMENTO

Parte de las armas que están ya en fase de producción don las del Sistemas de Defensa Antiaérea Patriot (PAC-3): Diseñados para interceptar amenazas aéreas como misiles tácticos y aeronaves avanzadas, protegiendo activos estratégicos.

Sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense): Un sistema terrestre especializado en la intercepción de misiles balísticos en su fase final de vuelo.

También se invierte en Desarrollo de Tecnologías Hipersónicas, con sistemas capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 5, lo que redefine los tiempos de respuesta en defensa.

Si investiga y desarrollan nuevas tecnología de Energía Dirigida, basadas en láser para neutralizar amenazas como drones y proyectiles de artillería de manera eficiente.

Estos sistemas, apoyados por una infraestructura de satélites y redes de comunicación seguras, forman la base de la capacidad tecnológica y estratégica de las fuerzas de Estados Unidos.

