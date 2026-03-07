EU amenaza a Teherán con “destrucción total y muerte segura”

Protestas en Lobdres contra los bombardeos de EU e Israel contra Irán (EFE)

Tensión en Oriente Medio — “Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de áreas y grupos de personas que no fueron considerados como objetivos hasta este momento”, afirmó el republicano en su cuenta de Truth Social.

Trump calificó al régimen de los Ayatolás de “perdedor de Oriente Medio”, añadiendo que “lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo”. “¡Hoy Irán recibirá un duro golpe!”, subrayó.

El inquilino de la Casa Blanca resaltó que “no habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional”. “Tras eso, y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, continuó al agregar que “Irán tendrá un gran futuro” y que “harán a Irán grande de nuevo”.

REINO UNIDO

En tanto, los bombarderos estadounidenses llegados en las últimas horas a la base de la RAF de Fairford (suroeste de Inglaterra) empezaron a operar desde allí en misiones defensivas, informó este sábado el ministerio de Defensa.

Un portavoz dijo que Estados Unidos utiliza las bases en “operaciones defensivas específicas para evitar que Irán dispare misiles hacia la región” del golfo Pérsico y ponga en riesgo vidas de ciudadanos británicos.

El ministerio también indicó que varios cazas Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica sobrevuelan actualmente Jordania, Catar y Chipre para proteger el espacio aéreo.

El viernes llegó a RAF Fairford el Rockwell B-1 Lancer, un avión estratégico supersónico estadounidense que puede transportar hasta 24 misiles de crucero, tras lo cual el sábado aterrizaron al menos otros tres bombarderos.

Además de esa base en Inglaterra, el Gobierno británico puso a disposición de la Fuera Aérea de Estados Unidos otra base en la isla de Diego García en el océano Índico.

GUERRA LARGA

Por su parte, desde Irán, el régimen de los Ayatolás asegura que están preparados para un conflicto prolongado y que aún no han utilizado todas sus capacidades militares.

El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Alí Mohammad Naeini, declaró que los adversarios del país deben esperar “golpes dolorosos en cada oleada de operaciones”, destacó la agencia Russia Today.

A su vez, el presidente de iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró que Washington llevará “a la tumba” sus exigencias de “rendición incondicional”. El mandatario subrayó que lo anterior será posible mientras los iraníes se mantengan unidos contra el enemigo.

