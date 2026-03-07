México es “epicentro de la violencia” de los cárteles, asegura el huésped de la Casa Blanca

Durante la puesta en marcha del Escudo de las Américas se reiteró en el compromiso para eliminar a los cárteles de la droga (EFE)

Guerra al narco — Sin soltar a México como su principal argumento para conformar el bloque militar latinoamericano denominado Escudo de las Américas, este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a los representantes de los países miembros, que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, aunque para suavizar su discurso también dijo que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”.

Trump hizo a un lado todo factor sentimental o de simpatía y señaló que “como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, subrayó al inaugurar su reunión con más de 12 mandatarios latinoamericanos, pero a la que no invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum ni a los mandatarios de Colombia, Brasil y Nicaragua.

El magnate republicano, quien no ha cesado en mantener sus amagos de querer bombardear a narcotraficantes en México, insistió desde Miami que los “cárteles mexicanos están impulsando y orquestando mucha del derrame de sangre y caos en el hemisferio”.

En este contexto, avisó que el “gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense”.

COALICIÓN MILITAR

El magnate neoyorquino anunció que esta nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico tiene como objetivo eliminar a estos generadores de violencia y envenenadores del mundo.

Este encuentro se registra tras la captura y muerte en febrero pasado, del líder del Cértel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el capo mexicano del narco más buscado por ambos países, con ayuda de inteligencia estadounidense.

Aún así, Trump sostuvo que “los cárteles están empeorando, están tomando control de su país y los carteles están dirigiendo México”.

CONVERSACIONES

Asimismo, recordó que en sus llamadas con la presidenta Claudia Sheinbaum él ha insistido en que Estados Unidos debe bombardear o enviar tropas estadounidenses para combatir a los cárteles mexicanos. “Ella (la presidenta de México) una muy buena persona, ella tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer. Pero con una voz hermosa. ‘Presidenta, presidenta’, le dije, ‘déjeme erradicar a los cárteles’. (Contestó): ‘no, no, no’. Por favor, presidenta, tenemos que erradicarlos”, relató.

En la iniciativa Escudo de las Américas de Trump, unos 17 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con EU para combatir con fuerza militar a los “narcoterroristas” y eliminar todo rasgo de violencia en el continente.

La Crónica de Hoy 2026