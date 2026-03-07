“No voy a aprender su maldito idioma”, dice Trump ante mandatarios latinoamericanos

Escudo de las Américas (@DanielNoboaOk/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene tiempo de aprender español: “no voy a aprender su maldito idioma”, dijo entre risas.

El republicano hizo estas declaraciones durante una cumbre en Miami con presidentes de la región, entre ellos el de Argentina, Javier Milei y el del Salvador, Nayib Bukele.

En su discurso, Trump apuntó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano tiene una “ventaja lingüística” sobre él, dado que habla español.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, declaró provocando las risas de algunos asistentes.

Asimismo, mencionó que prefiere tener “un buen intérprete” y después contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta de su error a pesar de no entender el idioma.

Igualmente, afirmó que de poco sirve tener un buen desempeño en negociaciones con homólogo chino, Xi Jinping, o ruso, Vladímir Putin, si el intérprete no es bueno.

Después, Marco Rubio ofreció unas palabras en español, tras lo cual Trump bromeó con que su secretario de Estado “es mejor en español” que en inglés.

Por su parte, al tomar la palabra, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró entre risas que él solo habla “americano”. (Con información de EFE)