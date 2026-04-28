Caen 22 monjes con más de 100 kilos de droga en Sri Lanka: así operaba la red detectada en el aeropuerto

Monjes budistas Policía del aeropuerto de Sri Lanka decomisaron 100 kilos de drogas que transportaban estos religiosos

Las autoridades de Sri Lanka detuvieron a 22 monjes budistas en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike, en Colombo, tras encontrar más de 110 kilos de droga ocultos en su equipaje.

El caso, que ya es investigado por la Policía, apunta a una posible red de contrabando organizada desde el interior de un templo.

El operativo se realizó la noche cuando los religiosos regresaban de Tailandia. De acuerdo con Aduanas y la Oficina de Narcóticos, cada uno transportaba cerca de cinco kilos de sustancias ilegales escondidas en dobles fondos de sus maletas.

Cómo fue el decomiso de drogas en el aeropuerto Sri Lanka

La intervención se llevó a cabo tras recibir información confidencial que alertó a las autoridades sobre el posible traslado de droga. Por ello, los agentes esperaron al grupo desde su llegada al aeropuerto de Colombo.

Al revisar el equipaje, encontraron un total de 112 kilogramos de material vegetal, presuntamente cannabis, empaquetado en bolsas transparentes y distribuido entre los pasajeros.

El hallazgo fue calificado como el mayor decomiso de este tipo en la historia del aeropuerto, tanto por la cantidad como por la forma en que se intentó ocultar.

¿Qué tipo de droga transportaban los monjes budistas?

Según las primeras investigaciones y reportes locales, entre las sustancias aseguradas había cannabis de la variedad Kush y hachís, con un valor estimado superior a los 1,100 millones de rupias, equivalentes a unos 3.6 millones de dólares.

Las autoridades consideran que el cargamento estaba destinado al tráfico internacional, lo que elevó la gravedad del caso.

Todo un templo detrás de la operación en Sri Lanka

Las indagatorias apuntan a que al menos tres monjes de un templo en la zona de Jamburaliya habrían coordinado la operación. De acuerdo con la Policía, ellos organizaron el viaje a Tailandia y reclutaron a otros participantes mediante redes sociales como Facebook.

Además, un monje señalado como principal responsable fue detenido tras intentar ocultarse en la zona de Miriswatta, luego de que el resto del grupo fuera arrestado en el aeropuerto.

También se investiga el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp para coordinar los movimientos y la logística del traslado.

Que sigue para los monjes que transportaban drogas en Sri Lanka

Los 22 monjes fueron presentados ante el Tribunal de Magistrados de Negombo, que ordenó prisión preventiva por al menos siete días mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades buscan determinar el alcance de la red y si existen más implicados, además de esclarecer cómo se utilizó la figura religiosa para intentar evadir los controles de seguridad.

El caso ha generado impacto en el país, no solo por la magnitud del decomiso, sino por la participación de integrantes de una comunidad tradicionalmente asociada a la vida espiritual, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el uso de estas estructuras en actividades ilícitas.