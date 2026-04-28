Tiroteo en Atenas: hombre armado irrumpe en oficina y tribunal; deja 5 heridos logrando escapar

Tiroteo en Atenas Un hombre de 89 años desató pánico en el centro de Atenas tras disparar en dos puntos distintos

Un hombre armado provocó una movilización policial en Atenas, Capital de Grecia, luego de abrir fuego en una oficina Pública y más tarde en el Tribunal de apelaciones, donde dejó al menos cinco personas heridas antes de huir.

El atacante, identificado por autoridades como un hombre de 89 años, utilizó una escopeta y logró escapar tras ambos hechos, lo que activó un despliegue de seguridad en la zona.

¿Cómo ocurrió el primer ataque en la oficina pública de Atenas?

El primer incidente se registró en una sede del EFKA, el organismo de seguridad social en Grecia. De acuerdo con autoridades, el hombre ingresó al edificio, subió hasta el cuarto piso y, tras amenazar a empleados, disparó.

Uno de los trabajadores resultó herido en la pierna. Policías que llegaron al sitio lograron atenderlo de inmediato, incluso aplicándole un torniquete antes de su traslado a un hospital.

Tras el ataque, el agresor abandonó el lugar y logró escapar sin ser detenido.

¿Qué pasó después en el Tribunal de Apelaciones de Atenas?

Minutos más tarde, el mismo hombre tomó un taxi y se trasladó al Tribunal de Apelaciones de Atenas, ubicado a pocos metros de la sede central de la Policía.

Ahí, ingresó al inmueble y comenzó a disparar de forma indiscriminada. Cuatro funcionarios judiciales resultaron heridos, principalmente con lesiones leves en los pies.

Un testigo relató que el atacante, vestido con una gabardina azul, disparó en el interior de una oficina y luego dejó el arma sobre una fotocopiadora antes de retirarse.

Lo que se sabe del atacante y el motivo

Las autoridades confirmaron que el sospechoso tiene 89 años y actuó solo. Hasta ahora, el motivo del ataque no ha sido esclarecido.

Versiones preliminares señalan que, tras el tiroteo en el tribunal, el hombre arrojó documentos al suelo, lo que podría estar relacionado con las razones detrás de su acción.

La Policía recuperó la escopeta utilizada, pero el responsable sigue prófugo.

Continúan las investigaciones tras los atentados sufridos en Atenas

Los cinco heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde recibieron atención médica por lesiones leves. Mientras tanto, la policía mantiene un operativo activo para ubicar al atacante.

La Asociación de Jueces y Fiscales de Grecia calificó el hecho como “sin precedentes” y advirtió sobre la falta de medidas de seguridad en instalaciones judiciales.

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en espacios públicos en Grecia, donde los ataques con armas de fuego no son comunes debido a la regulación estricta sobre su posesión.