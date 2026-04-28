Hipopótamos de Pablo Escobar podrían ir a India: quién es el magnate que ofrece rescatarlos y evitar su sacrificio

Comprar los hipopótamos de Pablo Escobar El empresario Anant Ambani ofreció trasladar 80 hipopótamos desde Colombia a un centro de conservación en India para evitar su eutanasia.

Dentro de la discusión ambiental que se vive en Colombia por el control de los hipopótamos introducidos por Pablo Escobar, el empresario Anant Ambani planteó una alternativa: trasladar a 80 de estos animales a la India para evitar su sacrificio.

La propuesta surge luego de que el gobierno colombiano autorizara medidas de eutanasia ante el crecimiento acelerado de la especie, que ya ronda los 200 ejemplares en el país.

¿Por qué Colombia quieren sacrificar a los hipopótamos?

El problema lleva años creciendo. Los hipopótamos fueron introducidos en la década de los ochenta y, sin depredadores naturales, comenzaron a reproducirse sin control en las riberas del río Magdalena.

De acuerdo con estimaciones oficiales, si no se toman medidas, la población podría alcanzar hasta mil ejemplares en 2035. Esta situación encendió las alertas del Ministerio de Ambiente de Colombia, que a mediados de abril anunció la eutanasia de 80 animales como parte de una estrategia para frenar su expansión.

Especialistas advierten que estos animales afectan los ecosistemas acuáticos y ponen en riesgo a especies nativas como el manatí, además de representar un peligro para comunidades cercanas por su comportamiento territorial.

Millonaria ofrece llevar a los hipopótamos a la India

Frente a este escenario, Ambani ofreció trasladar a los animales al centro de conservación Vantara, ubicado en Gujarat, India, donde ya resguardan diversas especies rescatadas.

En un comunicado el empresario explicó su postura diciendo:

“Estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”.

Además, aseguró que el proyecto podría realizarse bajo condiciones acordadas con Colombia, combinando protección ambiental y bienestar animal.

¿Quién es Anant Ambani?

Anant Ambani forma parte de una de las familias más ricas de Asia. Es directivo del conglomerado Reliance Industries, que opera en sectores como energía, petroquímica y manufactura.

Su nombre cobró notoriedad global tras su boda en 2024 con Radhika Merchant, un evento que se extendió por meses y cuyo costo se estimó entre 320 y 600 millones de dólares.

Su padre, Mukesh Ambani, figura entre los hombres más ricos del mundo, con una fortuna superior a los 90 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones recientes.

¿Por qué no se había hecho antes?

Según explicó la ministra Irene Vélez, anteriormente ningún país había aceptado recibir a los hipopótamos, lo que llevó al gobierno a optar por medidas más drásticas.

La oferta de Ambani cambia el panorama, aunque todavía no se ha confirmado si será viable en términos logísticos, sanitarios y ambientales.

Problema entre conservación y seguridad

El caso refleja un dilema complejo: proteger a una especie que no es originaria del país o salvaguardar los ecosistemas y a las comunidades humanas.

En palabras del propio Ambani: “La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal”.

Por ahora, la propuesta abre una nueva vía en una discusión que mezcla historia, medio ambiente y decisiones urgentes sobre el futuro de estos animales en Colombia.