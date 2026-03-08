Los ayatolás eligen al hijo de Jamenei líder supremo de Irán

El futuro de Irán El ayatolá Mojtaba Jamenei, considerado de la misma línea dura que su padre (HANDOUT/EFE)

El comité de 88 ayatolás encargados de nombrar al sucesor del líder supremo Alí Jamenei, asesinado en su residencia de Teherán el primer día de ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán, eligió a su hijo Mojtaba Jamenei, para que tome las riendas de la nación chiita, según informaron medios estatales.

El anuncio se produce poco después de que el presidente de Estados Unidos, en conocimiento de que la Asamblea de Expertos se había reunido en un lugar secreto para elegir al líder supremo, sugirió que, en caso de que no sea de su agrado y no se someta a su voluntad, “no durará mucho”.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró el mandatario en una entrevista con la cadena ABC News y añadió que “si no la obtiene, no durará mucho”.

El juves, en declaraciones a Axios, declaró: “El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que lleve armonía y paz a Irán”.

Más allá de ese comentario, Trump ha ofrecido pocos detalles sobre el tipo de líder que quiere ver en Irán. En una entrevista con CNN el viernes, Trump dijo que no le preocupa si Irán sigue siendo un régimen teocrático o se convierte en un Estado democrático.

“Lo que digo es que tiene que haber un líder que vaya a ser justo y equitativo. Que haga un gran trabajo. Que trate bien a Estados Unidos e Israel, y que trate bien a los otros países de Medio Oriente: todos son nuestros socios”, afirmó.

Preguntado sobre si estaba abierto a que hubiera un líder religioso en Irán, Trump dijo: “Bueno, puede ser, sí. Quiero decir, depende de quién sea la persona. No me molestan los líderes religiosos. Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos”.

Igual de duro que su padre

Mojtaba Jamenei, de 56 años, se convierte así en el hombre más poderoso de Irán, sometido desde hace diez días a ataques masivos por parte de Estados Unidos e Israel, lo que levantó la esperanza de los iraníes en el exilio y de millones de ciudadanos que sufren la represión, de que caiga el régimen de terror de los ayatolás.

Aunque ha mantenido un perfil discreto, Mojtaba es considerado fiel a la línea dura de su padre.

Asimismo, ha cultivado relaciones estrechas con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar que es el pilar del régimen.

La única vez que la Asamblea de Expertos eligió al líder supremo de la república islámica fue precisamente su padre, en junio de 1989, tras la muerte del líder de la revolución que triunfó en 1979, ayatolá Rusoláh Jomeini.