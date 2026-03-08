Mujeres alrededor del mundo conmemoran el Día Internacional de la Mujer

Marcha del 8M en CDMX (Giovanna Morales Gómez)

Este 8 de marzo, mujeres de todo el mundo marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, entre exigencias de igualdad de género, alto a la violencia, derrocar al patriarcado e incluso contra la guerra en Medio Oriente, las manifestaciones movilizaron a miles para buscar que se hagan valer sus derechos.

América Latina: Piden un alto a la violencia y una garantía a sus derechos

Marcha en San Salvador por el 8M (EFE)

Unas 200 salvadoreñas y feministas marcharon por una de las principales calles de San Salvador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir la garantía de sus derechos, así como un alto a la violencia machista y los feminicidios que se dan en momentos de “represión” y de “retrocesos en el país centroamericano, según denunciaron las manifestantes.

Con una caminata pacífica que partió de la plaza Salvador del Mundo y llegó al parque Beethoven, en la capital, las participantes recordaron a las mujeres que se encuentran detenidas en el contexto de un régimen de excepción en el país, a las desaparecidas y a las madres que “aún buscan a sus hijos desaparecidos”.

Mujeres marchan en Honduras contra la violencia machista (Gustavo Amador/EFE)

En Honduras, manifestantes se conglomeraron en las calles de Tegucigalpa para denunciar la persistente violencia machista dentro del país que además suma alrededor de 40 feminicidios en lo que va de 2026, asimismo exigieron justicia en casos emblemáticos como el de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016 por protestas contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca.

“Tenemos graves problemas en el tema de asesinatos, denuncias de la violencia doméstica”, indicó la activista Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina y agregó que en Honduras las mujeres tienen “mucho que reclamar” y afirmó que la violencia se dispara cada día.

Puerto Rico dedicó la marcha de este domingo a dos organizaciones de mujeres que se oponen a la guerra y a la remilitarización del archipiélago, que en el último año ha sido testigo de un aumento de la presencia militar estadounidense.

Convocada por organizaciones de la Coalición 8 de Marzo (C8M), la marcha transcurrió desde la Plaza del Quinto Centenario hasta la Plaza de la Barandilla, en el Viejo San Juan, bajo la consigna ‘Nuestres cuerpes no son territorios de guerra’.

"Ni un paso atrás": chilenas toman las calles (ADRIANA THOMASA/EFE)

Miles de chilenas salieron a las calles de Santiago para conmemorar el 8M, al grito de “Ni un paso atrás” alertaron de los riesgos que suponen para los derechos de las mujeres las convicciones ultracatólicas del futuro mandatario, José Antonio Kast.

“En unos días tendremos un Gobierno que ha declarado abiertamente tener una agenda antiderechos de las mujeres y estamos convocando a organizarnos”, comentó Vesna Madariaga, vocera de la Coordinadora 8M, la principal organización feminista del país.

Bolivia conmemora el 8M con una carrera de tres kilómetros (EFE)

Por su parte, en Bolivia, decenas de mujeres corrieron este domingo una carrera de tres kilómetros para dar un mensaje contra la violencia de género que se ha cobrado 19 vidas en el país en lo que va del año.

‘Mujer sin límites’ es el nombre de la carrera organizada por la Policía de Bolivia, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), y la Alcaldía de La Paz, por el Día Internacional de la Mujer.

Mujeres marchan en Perú para exigir a candidatos presidenciales el respeto a sus derechos (Renato Pajuelo/EFE)

En Perú, organizaciones feministas, campesinas, estudiantes y trabajadoras se unieron a la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en el centro de Lima y otras ciudades del país para exigir a los candidatos presidenciales de los comicios de abril el respeto a sus derechos y el combate a la violencia de género.

Manifestaciones en Europa contra el machismo y la guerra

Manifestación por el 8M en Valencia, España (EFE)

Las calles de España se llenaros de miles de personas que participaron en la numerosas manifestaciones para reivindicar una igualdad de género entre hombres y mujeres, así como buscar el fin de la violencia machista, no obstante, también se protestó contra la guerra de Irán, iniciada por Israel y Estados Unidos.

El movimiento feminista español salió a la calle dividido un año más por discrepancias sobre la abolición de la prostitución y la ley trans, que permite cambiar de sexo en el registro civil libremente a partir de los 16 años con solo la voluntad manifiesta de la persona interesada.

Asimismo, en París, miles de personas se manifestaron contra la violencia sexista y contra las discriminaciones que sufren las mujeres por todo el mundo, particularmente en países como Irán o Afganistán, donde sus derechos están muy lejos de la igualdad con los hombres.

El desfile convocado con ocasión del Día Internacional de la Mujer principalmente por sindicatos, asociaciones feministas y organizaciones y partidos de izquierda y de extrema izquierda, salió de la plaza de Stalingrado en dirección de la plaza de la República.

Entre quienes participaron en la marcha estuvo Gisèle Pelicot, conocida por haber sido víctima durante años de violaciones en estado inconsciente del que era su marido por los ansiolíticos con los que la drogaba para abusar de ella y que hicieran lo mismo decenas de otros hombres a los que invitaba a su propia casa.

En Londres y otros puntos del Reino Unido, mujeres se manifestaron para condenar la desigualdad y la misoginia convocadas por la alianza “Mujeres contra la extrema derecha”.

Con pancartas que decían ‘Juntas podemos derrotar la violencia masculina’, ‘La violencia sexual debe desaparecer’ y ‘Ya hemos oído lo suficiente a los hombres mayores blancos’, numerosas mujeres y niñas marcharon por el centro de la ciudad.

Italia conglomeró a miles de mujeres en más de 60 ciudades, con Milán y Roma a la cabeza en número de participación, en marchas organizadas por el movimiento feminista “Non una di Meno” con pancartas y lemas contra la guerra, el patriarcado, pero también contra algunas decisiones políticas del Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

“Desarmemos la guerra y el patriarcado”, es la gran pancarta con la que se inauguró la marcha en Milán, en la que participaron al menos diez mil personas.

Ni histéricas ni en casa: las portuguesas salen a la calle por el 8M (Carlota Ciudad/EFE)

Al ritmo de ‘No somos histéricas, somos históricas’, ‘Por la liberación de las mujeres’ y ‘¿Recatada y en casa? Rebelde en la calle’ mujeres en Portugal, específicamente en Lisboa, protestaron con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde también se denunció el auge de la ultraderecha.

Marcha del 8M en Turquía (@ilyatopper/x)

En cuanto al Medio Oriente, en las calle de Estambul, Turquía, miles de ciudadanas implementaron protestas y marchas por el 8M, desafiando una prohibición del Ministerio turco del Interior, cerrando el tráfico y al transporte público en varias calles del centro de la ciudad.

La Policía cerró los accesos al barrio a media tarde y suspendió el servicio de metro, pero acabó permitiendo a las manifestantes marchar por algunas calles adyacentes a Taksim, sin que hubiera enfrentamientos.

Los asesinatos de mujeres a manos del marido, novio o expareja, pero también de pretendientes o familiares, se cobran entre 300 y 400 vidas al año en Turquía, país de 86 millones de habitantes y esta lacra es el principal tema de denuncia del feminismo turco.

Asia: Marchas en Camboya, Filipinas e Indonesia donde piden más igualdad de género

Marcha del 8M en Filipinas (EFE)

Miles de mujeres participaron este domingo en marchas en Camboya, Filipinas e Indonesia, entre otras naciones del Sudeste de Asia, para conmemorar el día internacional de la mujer y defender las políticas encaminadas a la igualdad de género.

Bajo el lema: “Ejercer la libertad, justicia y dignidad para niñas y mujeres”, las mujeres camboyanas participaron en Nom Pen en actos para defender y ampliar sus derechos, con la lectura de discursos en favor de cerrar la brecha de género.

Una reivindicación política que reverbera en Indonesia, donde la legisladora Lestari Moerdijat destacó este domingo que un progreso significativo hacia la igualdad de género requiere un firme compromiso de todos los sectores de la sociedad, así como políticas que generen un cambio estructural.

“El compromiso con la justicia y la igualdad para las mujeres no puede materializarse plenamente sin el apoyo de todos los partidos y políticas que impulsen un cambio estructural en la sociedad”, enfatizó la vicepresidenta de la Asamblea Consultiva Popular.

Marcha del 8M en Filipinas (EFE)

Las calles de Manila también se llenaron de mujeres que salieron a manifestarse y recordar los avances sociales registrados, así como la necesidad de impulsar mayores medidas de igualdad.

Entre las demandas de las filipinas se encuentra un mayor respeto en los trabajos y una mejora en las garantías de acceso al sistema de salud para las mujeres, en un país donde el aborto y el divorcio están prohibidos debido a la influencia de la iglesia católica.

“Bajo esta administración, seguiremos ampliando oportunidades, protegiendo derechos y garantizando que cada filipina tenga acceso a los programas de salud, educación y medios de vida que necesita para prosperar”, aseguró este domingo el presidente, Ferdinand Marcos.

En Tailandia, donde por separado se celebra el 1 de agosto el día de la Mujer Tailandesa, las reivindicaciones suelen tener un carácter más laboral y se reclaman mejoras en las bajas de maternidad y una equiparación salarial.

Por su parte, en países como Vietnam, con una menor tradición de manifestaciones este día, es común felicitar a las mujeres y regalar flores. (Con información de EFE)