Trump tacha de “gran error” la elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo iraní

Trump tacha de “gran error” la elección de Mojtaba Jameneí (AARON SCHWARTZ / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de “gran error” la elección de Motjaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafió de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra dicho país.

“Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error”, indicó a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní. hijo de Alí Jameneí, el ayatolá que se mantuvo en el poder más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación ‘Furia Épica’ el pasado 28 de febrero.

El republicano ya había calificado al religioso de 56 años de “peso ligero”, dudó la semana pasada sobre la permanencia en el poder de un nuevo líder supremo que no contara con su visto bueno.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, destacó en un entrevista con ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”, advirtió, quien no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un “buen líder”.

Mojtaba Jameneí fue elegido este domingo como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para “evitar que el país quede sin liderazgo”. La Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso del país, manifestó su lealtad y lo saludó lanzando una oleada de ataques en su nombre.

Trump ha justificado la ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de “apoderarse de todo Medio Oriente” y ha descrito al país como un “tigre de papel” cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas. (Con información de EFE)