Irán lanza nueva oleada de bombardeos contra Israel y bases estadounidenses en Irak

Irán Misil iraní interceptado por el sistema de defensa israelí. (EFE)

La Guardia Revolucionaria iraní informó en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

En un comunicado difundido por la agencia de Irán Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon “el corazón de Tel Aviv”, además de “las bases enemigas americanas-sionistas en Erbil”, la principal ciudad de Kurdistán iraquí y la Quinta Flota naval estadounidense, desplegada en Medio Oriente.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán y aseguraron estar trabajando para “interceptar la amenaza”.

Desde que empezó la escalada de tensiones en la región, Irán ha bombardeado regularmente el Estado israelí, provocando hasta el momento 10 muertos.

Los ataques que han involucrado a Irak han aumentado recientemente: Irán ya anunció otra agresión contra una base estadounidense en la región de Erbil en la mañana del martes, mientras que horas antes, las autoridades iraquíes informaron sobre otro bombardeo en la provincia de Kirkuk, también en el Kurdistán, que mató a cinco miembros de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.

De acuerdo con la información compartida por Bagdad, los aviones que realizaron el ataque eran “probablemente de Israel o EU”.

En los 11 días de conflicto, varios emplazamientos de estas milicias en territorio iraquí fueron alcanzados por misiles y bombas de origen desconocido.

El presidente de Irak, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, mantienen el apoyo a Irán y felicitaron al hijo del fallecido Ali Jameneí, Mojtaba, por su nombramiento como líder supremo de Irán, expresando su apoyo a los esfuerzos para detener los “conflictos” en Oriente Medio.

Además, Al Sudani pidió al secretario de Estado de los EU, Marco Rubio, que el territorio de su país “no se use para ninguna acción contra Estados vecinos o de la región”, al tiempo que rechazó las violaciones de su espacio aéreo “por cualquier parte”. (Con información de EFE)