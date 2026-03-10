Lula cancela asistencia a la investidura de Kast tras ser invitado el hijo de Bolsonaro y rival electoral

Vuelco político en Chile Flávio Bolsonaro saluda a simpatizantes este domingo, en Sao Paulo. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro parte con ligra ventaja en las encuestas para las elecciones de octubre (Isaac Fontana/EFE)

La ceremonia de investidura del primer presidente pinochetista elegido democráticamente, José Antonio Kast, va camino de convertirse en una crisis diplomática entre Brasil y Chile, luego de la decisión del presidente Lula da Silva de no asistir este miércoles a la ceremonia de investidura del líder ultraderechista chileno, en protesta por la presencia en la ceremonia de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro y futuro adversario en las elecciones presidenciales de octubre, a las que el mandatario izquierdista se presenta para un cuatro mandato.

La Presidencia brasileña no divulgó los motivos para la cancelación de última hora, pero la decisión fue confirmada justo un día después de que el senador Bolsonaro, considerado el principal rival de Lula en las elecciones de octubre, anunciara que había sido invitado a Santiago para asistir a la investidura.

Flávio Bolsonaro, quien desde que anunció su candidatura parte con ligera ventaja en las encuestas, acusó a Lula da Silva de “intolerante” por cancelar su asistencia a la investidura de Kast.

Entrevistado por la televisión brasileña Band, Bolsonaro dijo que Lula “no consigue convivir con quien piensa diferente” y que su decisión de cancelar el viaje a Chile refleja “odio”.

“Él prefiere aproximarse a países donde hay grupos terroristas dominando, prefiere participar en solemnidades donde jefes de países no respetan los derechos humanos”, declaró, en referencia a la posición crítica de Lula con las acciones de Israel y EU en Irán, Palestina o Cuba.

Pragmatismo en riesgo

Pese a sus divergencias ideológicas, Lula y Kast tuvieron una reunión bilateral de una hora el pasado 28 de enero en Ciudad de Panamá, en una cita al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en la que coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional.

El líder progresista brasileño dijo en la época que tendría una relación pragmática con el dirigente ultraderechista chileno y que trabajaría por mejorar las relaciones entre ambos países.

La Presidencia brasileña anunció el 3 de marzo pasado que Lula acudiría a la ceremonia de investidura de Kast y que tendría una nueva reunión con el dirigente chileno, pero ya en su condición de presidente en ejercicio.

Esa posición contrastó con la que Lula ha tenido frente al presidente argentino, el también ultraderechista Javier Milei, con el que ha mantenido distancia y evitado reuniones bilaterales.

El primogénito de Jair Bolsonaro sí declaró que, en caso de vencer las elecciones, dará prioridad al acercamiento con los líderes afines como Milei y Kast.