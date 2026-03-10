Washington niega que la Marina haya escoltado a un petrolero por el estrecho de Ormuz

Bloqueo petrolero Imagen sin datar ni uvibar del petrolero Nicos I.V.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que la Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero en el estrecho de Ormuz después de que el secretario de Energía, Chris Wright, eliminara una publicación de X que afirmaba que sí se había protegido al buque con éxito.

“Sé que la publicación fue eliminada bastante rápido, y puedo confirmar que la Marina de los EU no ha escoltado un petrolero o un buque en este momento”, destacó Leavitt a preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal.

“Aunque, por supuesto, esa es una opción”, destacó la portavoz, dejando la puerta abierta a que esa protección a los petroleros sea una de las salidas a la crisis motivada por el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En cuanto a la confusión previa por el mensaje en redes de Wright que después desapareció, Leavitt aseguró que sabía de su publicación pero que no había tenido “la oportunidad de hablar directamente con el Secretario de Energía al respecto”.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó más de un 13% hasta volver a los 80 dólares después de conocerse la publicación de Wright sobre la primera escolta de un navío en estrecho de Ormuz en 11 días de conflicto con Irán.

El barril de crudo superó este lunes los 100 dólares el barril por el conflicto en Medio Oriente originado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta de la nación persa.

Los operadores analizan en las últimas horas las posibles consecuencias que tendrá la guerra contra Irán y el cierre virtual del estrecho de Ormuz en el suministro de crudo. (Con información de EFE)