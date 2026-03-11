¿Las máquinas podrían tomar el poder? China advierte sobre riesgos de usar IA en la guerra

Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa chino El gobierno criticó el uso militar de la inteligencia artificial por parte de Estados Unidos y alertó que dejar decisiones de combate en manos de algoritmos podría provocar consecuencias fuera de control.

El debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar volvió a encenderse después de que el gobierno de China cuestionara la estrategia de Estados Unidos para incorporar esta tecnología en operaciones de guerra.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bin, advirtió que permitir que los sistemas de inteligencia artificial participen de manera directa en decisiones militares podría abrir la puerta a situaciones difíciles de controlar.

El funcionario señaló que delegar en algoritmos decisiones relacionadas con la vida o la muerte de personas representa un riesgo para los principios éticos que históricamente han marcado los límites de la guerra.

Según explicó, una militarización sin restricciones de esta tecnología podría provocar que los sistemas escapen al control humano y desencadenen escenarios peligrosos.

Para ilustrar el riesgo, Jiang Bin comparó la situación con historias de ficción como la película estadounidense Terminator, en la que máquinas autónomas terminan actuando fuera del control de los humanos.

Las críticas se producen en medio de una polémica en Estados Unidos por la relación entre el Pentágono y empresas tecnológicas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial.

El Departamento de Guerra estadounidense ha firmado acuerdos con algunas compañías para avanzar en el uso de estas herramientas, entre ellas OpenAI.

Sin embargo, no todas las empresas han aceptado las mismas condiciones. La firma Anthropic, por ejemplo, intentó imponer límites al uso de su tecnología.

Utilizar la IA para vigilar

Entre las condiciones planteadas por la compañía estaba impedir que su inteligencia artificial fuera utilizada para vigilar a ciudadanos estadounidenses o para desarrollar armas completamente autónomas.

Las exigencias generaron fricciones con el Pentágono, que finalmente decidió vetar contrataciones con la empresa y clasificarla como un riesgo nacional, una categoría que generalmente se reserva para adversarios extranjeros.

Desde Pekín, Jiang Bin aseguró que la postura de China frente a la inteligencia artificial se basa en un enfoque centrado en las personas y en el uso de la tecnología para fines positivos.

El portavoz insistió en que, incluso en aplicaciones militares, la supervisión humana debe mantenerse como el elemento central en cualquier sistema basado en inteligencia artificial.

También señaló que su país rechaza que las tecnologías emergentes se utilicen como herramienta para alcanzar una hegemonía militar o para poner en riesgo la soberanía de otras naciones.

China dispuesto a regular la IA

En ese sentido, el funcionario afirmó que China está dispuesta a colaborar con otros países para establecer mecanismos internacionales que regulen el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial.

El objetivo, dijo, sería avanzar hacia una gobernanza global que permita prevenir riesgos y garantizar que esta tecnología se utilice de forma responsable.

La discusión sobre la inteligencia artificial también ha cobrado fuerza dentro del propio país asiático.

En los últimos meses han surgido nuevos modelos desarrollados por empresas chinas, como DeepSeek, además de otros proyectos impulsados por gigantes tecnológicos como Alibaba y Bytedance.

El tema incluso ha ocupado un lugar importante en las discusiones de la Asamblea Nacional Popular que se celebra actualmente en Pekín.

Durante ese encuentro, el gobierno chino reafirmó su intención de impulsar la inteligencia artificial en distintos sectores de la economía y fomentar la creación de empleos relacionados con esta tecnología.