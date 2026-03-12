Hombre armado impacta un vehículo contra una sinagoga en Míchigan; tirador muere en el lugar

Ataque a la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield (@thesniperx15/x)

Una persona aparentemente armada impactó este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit, Michigan, en un incidente que no dejó otras víctimas mortales.

El atacante, que impactó el vehículo contra la entrada del Temple Israel, portaba un rifle e intercambió disparos con las autoridades.

Por esto, el tirador fue abatido dentro del vehículo, según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

El único herido en el incidente fue un agente de seguridad que fue atropellado por el vehículo y que, según el sheriff, se espera que se recupere satisfactoriamente.

Las fuerzas del orden trabajan en la zona para despejar el área y tratan de averiguar si el automóvil contiene explosivos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado de lo sucedido, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a CNN.

En el tiroteo, el director del FBI, Kash Patel compartió en sus redes sociales que el personal de la institución se encontraba en la escena del crimen.

Por su parte, la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, manifestó que se dio seguimiento a las informaciones de un “tiroteo activo” en Temple Israel.

“Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo”, expresó.

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

La Federación Judía de Detroit pidió en un comunicado que todas las organizaciones judías cierren sus puertas y no dejen entrar ni salir a nadie de sus edificios.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde el inicio de esa ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles atentados en represalia.

Míchigan cuenta con una de las comunidades árabes más numerosas del país y con una comunidad judía importante, especialmente concentradas en el área metropolitana de Detroit.

La congresista de Míchigan Rashida Tlaib, de origen palestino, declaró que lo ocurrido en la sinagoga es “espantoso” y que “nadie debería sufrir violencia en ningún lugar, especialmente en un lugar de culto”. (Con información de EFE)