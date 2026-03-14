Protesta en Cuba por falta de comida y apagones deja cinco detenidos

Estudiantes participan en una protesta por los efectos de los apagones prolongados en La Habana (EFE)

Apagones — Al grito de “¡Corriente y comida!”, “¡Libertad!”, “¡Pongan la corriente!”, “¡Patria y Vida!” y “¡Abajo la dictadura!”, habitantes de la ciudad de Morón, en el centro de Cuba, se manifestaron contra los apagones constantes y falta de alimentos, lo que derivó en que fuerzas del gobierno disolvieran la protesta, lo que derivó un conato de enfrentamiento lo que arrojó un saldo de cinco detenidos, informó el medio oficial Invasor.

Múltiples testimonios revelan que varios centenares de personas se concentraron la noche del viernes en Morón tras más de un día entero sin corriente eléctrica en sus domicilios, fruto de la crisis energética del país, recientemente agravada por el bloqueo petrolero de EU.

CACEROLAZO

Los manifestantes de distintas edades recorrieron de forma pacífica calles de la ciudad, golpeando cazuelas y con las linternas de sus teléfonos encendidas y en alto porque Morón se encontraba sumido en la oscuridad por los apagones.

Los participantes gritaban lemas como “¡Corriente y comida!” y “¡Abajo la dictadura!”, además de insultos contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, según distintos videos en redes sociales.

habitantes de La Habana caminan por una calle iluminando con linternas de sus teléfonos celulares (EFE)

Entonces llegaron a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) para reclamar a las autoridades por la negligencia por falta de luz y comida.

PIEDRAS

En el sitio la tensión fue escalando hasta que un grupo reducido de personas lanzó piedras contra la sede del partido, entró dentro del inmueble provocando destrozos y organizó una hoguera de grandes dimensiones frente a la puerta, al parecer con materiales extraídos del interior.

Equipos especiales del Ministerio del Interior cargaron contra las personas congregadas frente a la sede del partido.

En ese momento se llevaron a cabo las detenciones y se oyeron ruidos similares a disparos. Varios testimonios informaron de heridos.

DAÑOS

El diario Invasor indicó que también se reportaron “afectaciones” en una farmacia y en una filial de la cadena estatal de tiendas Caribe.

Desde esos momentos y durante horas la cobertura móvil en Morón dejó de funcionar. La ONG Justicia 11J denunció “un posible apagón de internet” en la localidad.

El incremento de los apagones en semanas recientes ha atizado el descontento social en Cuba y durante los últimos días se han registrado pequeñas protestas y cacerolazos en diversas ciudades del país, principalmente en La Habana.

La Crónica de Hoy 2026