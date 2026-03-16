El rey de España admite, por primera vez, que hubo “mucho abuso” en la colonización

Relaciones España-México Felipe VI junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, visitó este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (José Jiménez Casa de S.M. el Rey/EFE)

Felipe VI ha reconocido este lunes, en presencia del embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, que “hubo mucho abuso y controversias éticas” durante la colonización de América. Aunque no pidió explícitamente perdón, como considera que debe hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum, se trata del primer gesto de acercamiento del monarca para normalizar plenamente las relaciones entre los dos países.

En un acto que no figuraba en su agenda pública, el rey visitó por sorpresa la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid,, que destaca el papel de la mujer en las culturas prehispánicas e incluye cerca de 250 piezas, muchas de las cuales nunca habían sido expuestas fuera de México.

“En su justo contexto”

“Hay cosas que, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlo y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”, reflexionó Felipe VI en conversación informal con el embajador y el resto de la comitiva.

El monarca resaltó la necesidad de “sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día”.

“Es decir, los propios Reyes Católicos, la reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección (de los pueblos indígenas) que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, aseguró.

En conversación con el embajador, el monarca resaltó la importancia de traer a España esta exposición, un testimonio del México antiguo, “de las culturas que son lo que hoy es México. Porque es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles”.

Por su parte, el embajador de México destacó la grandeza de los pueblos originarios y la historia compartida de ambos pueblos.

La visita de Felipe VI, de alto valor simbólico, constituye un gesto de reconciliación entre los dos países después de que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigiera por carta al Rey que pidiese perdón por los desmanes cometidos durante la Conquista de América y el Monarca, de acuerdo con el Gobierno, dejara aquella misiva sin respuesta.

El silencio de Felipe VI, que López Obrador interpretó como un desaire, abrió una crisis diplomática que se agravó cuando la nueva presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al Rey a su toma de posesión y, en consecuencia, el Gobierno de Pedro Sánchez optara por no mandar a ningún representante a la ceremonia.

Según gesto

La inauguración de esta misma muestra sirvió de escenario en noviembre pasado para que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, diese un primer paso hacia el acercamiento. “La historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, aseguró.