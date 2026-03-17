Líder de La Familia Michoacana podría alcanzar una pena de 10 años a cadena perpetua

La Tuta enfrenta cargos de 10 años a cadena perpetua en Estados Unidos (Fotografía Cortesía)

Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de La Familia Michoacana, fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el distrito sur de Nueva York, por cargos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetamina, por lo que podría alcanzar una ena de entre 10 años y cadena perpetua.

La Tuta compareció ante el magistrado Henry J. Ricardo, en la Corte Federal de Manhattan, en Nueva York, donde se declaró inocente de los delitos de envíos de grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

La acusación hace énfasis al gran volumen de drogas ingresadas a Estados Unidos desde México, que junto con la participación de miembros de La Familia Michoacana derivaron en actos de violencia generalizada, agresiones, asesinatos y secuestros.

La Corte Federal de Manhattan, también acusó a miembros del Cártel de Sinaloa: Kevin Gil Acosta, El 200 y Martín Zazueta Pérez, Piyi y Leobardo García Corrales, Leo, proveedores de fentanilo para la banda criminal.

Por otro lado el tribunal federal de Brooklyn proceso a miembros del cártel de Sinaloa como el Chuy (Jesús Guzmán-Castro, ) El Narizón, Pinocho y a Juan Carlos Sánchez Gaytán, implicado en un caso ocurrido entre 2001 y 2008 relacionado con Los Zetas y Miguel Ángel Treviño, El Z40.