Hija de Kim Jong-un y posible heredera del régimen conduce tanque en entrenamiento militar

Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae, captados a bordo de un tanque antidrones (EFE)

Ejercicios militares — La hija del líder norcoreano, Kim Jong-un, la adolescente Kim Ju-ae vuelve a acaparar reflectores luego de haber sido captado junto a su padre, en la supervisión de ejercicios militares en los que se probó un nuevo tanque capaz de interceptar ataques con drones y misiles, publicó este viernes la agencia estatal KCNA, que destaca que la joven condujo uno de estos vehículos.

La fuente destacó que Kim Ju-ae aprovechó durante este entrenamiento militar para conducir un tanque bajo la supervisión de su padre, en lo que significa la más reciente aparición pública conjunta de ambos, lo que aviva los rumores de que la menor está siendo preparada como heredera de Kim Jong-un.

“Sólo condujo en línea recta a baja velocidad. Además, es fácil conducir tanques modernos, y creo que para ella fue más fácil porque estaba en terreno llano”, señaló Lee Illwoo, un experto de la Red de Defensa de Corea del Sur.

TROPAS

Kim observó un ejercicio táctico de ataque conjunto con tropas de infantería y unidades de tanques el jueves, mismo día en que concluyeron maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, en una base de Pyonyang, y que contó con drones y vehículos blindados.

Al arrancar la simulación, diversos drones de ataque golpearon posiciones enemigas, basándose en datos de reconocimiento en tiempo real, mientras otras unidades de ataque en retaguardia destruían drones enemigos.

Durante esta sesión de pruebas, las unidades irrumpieron y ocuparon las líneas defensivas y las posiciones de fuego del enemigo. Se realizaron diversas pruebas del “sistema de protección activa” de un nuevo carro de combate principal con capacidad para interceptar misiles antitanque y drones “con una efectividad del 100 %”, recogió KCNA.

Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae supervisaron los ejercicios militares (Agencia EFE)

La oficial Agencia Central de Noticias de Corea informó este viernes que Kim supervisó todo el ensayo en el que además de manibras con tanques también participaron tropas de infantería un día antes, y pidió completar los preparativos de guerra.

Videos e imágenes difundidos por los medios estatales mostraron a la hija de Kim asomando la cabeza por la escotilla del conductor de un tanque en movimiento, de color verde oliva, al tiempo que su padre, sonriente, estaba sentado encima junto a tres soldados, destacó la agencia Associated Press (AP).

ANTECEDENTE

Las maniobras militares entre Washington y Seúl, en las que participaron unos 18,000 efectivos, comenzaron el pasado 9 de marzo y se desarrollaron en medio de especulaciones sobre un posible traslado de sistemas antimisiles Patriot estadounidenses desde Corea del Sur hacia Oriente Medio, en el contexto de la guerra de EU e Israel contra Irán.

Un día después de que arrancaran estos ejercicios conjuntos, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, advirtió que podrían acarrear “consecuencias terribles”, ya que consideran estas maniobras como una provocación.

La agencia KCNA reportó que Kim Jong-un supervisó el 10 de marzo un lanzamiento de prueba de misiles de crucero desde un destructor y que, cuatro días después, el hermético régimen realizó un ensayo de “doce lanzacohetes múltiples ultraprecisos de 600 milímetros de calibre”. (Con información de agencias)

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