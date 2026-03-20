Suiza frena exportación de material de guerra y armas a EU por conflicto con Irán

Suiza El gobierno suizo confirmó que no autorizará envíos de material bélico a Estados Unidos debido a su participación en el conflicto con Irán.

El Gobierno de Suiza decidió no autorizar exportaciones de material de guerra hacia Estados Unidos, al considerar que su participación en el conflicto con Irán entra en conflicto con el principio de neutralidad que rige su política exterior.

La medida fue confirmada tras una revisión del Consejo Federal, que evaluó la postura del país desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. Desde entonces, Suiza no ha aprobado nuevas solicitudes para vender armamento a territorio estadounidense, pese a que se trata de uno de sus principales clientes.

De acuerdo con el gobierno, esta restricción también aplica para Israel e Irán, aunque en estos casos la limitación ya se mantenía desde años atrás. En el caso iraní, incluso existe un embargo vigente que impide cualquier exportación de este tipo.

Las autoridades aclararon que los permisos que ya estaban en proceso hacia Estados Unidos seguirán vigentes, siempre y cuando los productos no estén destinados a fines militares. Estos envíos serán revisados de forma periódica por un grupo de expertos de distintas dependencias, entre ellas Economía, Exteriores y Defensa.

Ese mismo equipo también supervisará las exportaciones de bienes de doble uso, es decir, aquellos que pueden tener aplicaciones civiles y militares, especialmente en lo que respecta a Irán. En cuanto a Israel, se mantendrán las restricciones que ya estaban establecidas.

La decisión se da en un contexto donde la industria armamentista suiza ha mantenido un crecimiento importante. El año pasado, las exportaciones de material de guerra alcanzaron un valor de más de 948 millones de francos suizos, lo que representó un aumento cercano al 43 por ciento respecto al año anterior.

Dentro de ese mercado, Estados Unidos se colocó como el segundo mayor comprador de armamento suizo, solo por debajo de Alemania, con adquisiciones que superaron los 94 millones de francos, principalmente en municiones y componentes para aeronaves militares.