Caen 5 personas por traficar metanfetamina en Madrid proveniente de México oculta en aceite de coco

Metanfetamina mezclada en aceite de coco procedente de México La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 625 kilos de metanfetamina que se almacenaba en un trastero de Arganda del Rey (Madrid) que llegaron a mediados de febrero en un avión procedente de México en un envío de 36 botes de aceite de coco. (Guardia Civil/ Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria/EFE)

Un cargamento de 625 kilos de metanfetamina que llegó desde México fue asegurado en Madrid, lo que derivó en la detención de cinco personas, entre ellas un ciudadano mexicano identificado en redes del narcotráfico como “el Notario”, informó la Guardia Civil.

El operativo, llamado Nucífera, fue realizado de forma conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y se considera un golpe importante a una ruta de distribución de drogas sintéticas entre México y España.

Las investigaciones comenzaron el 19 de febrero, cuando autoridades detectaron en el aeropuerto de Madrid un envío sospechoso procedente de México. La droga estaba oculta en 36 envases que simulaban contener aceite de coco.

Tras revisar el cargamento y analizar muestras en el Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales, se confirmó que los recipientes contenían sustancias estupefacientes. A pesar del hallazgo, los agentes decidieron no intervenir de inmediato y permitieron que el envío siguiera su ruta controlada.

La mercancía fue trasladada hasta una bodega en Arganda del Rey, donde desde el 24 de febrero se montó un operativo de vigilancia. También se siguieron de cerca los movimientos del destinatario del cargamento y de la persona encargada de la logística, como el pago de impuestos y almacenamiento.

Las detenciones se realizaron el pasado día 5, luego de varias semanas de seguimiento. Entre los arrestados se encuentra “el Notario”, quien presuntamente tenía la tarea de supervisar que el traslado de la droga se cumpliera según lo acordado. Fue detenido al llegar a España en un vuelo procedente de México.

De las cinco personas detenidas, cuatro ya fueron enviadas a prisión mientras continúan las investigaciones sobre la red de tráfico internacional de droga.