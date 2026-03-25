Hezbolá informa de intensos enfrentamientos con Israel y reivindica la destrucción de ocho tanques

Bombardeos en Líbano (EFE)

El grupo chií Hezbolá aseguró este miércoles que se encuentra en medio de intensos enfrentamientos con el Ejército israelí en Taybeh, en el sur de Líbano, uno de los principales puntos de confrontación entre las partes y donde dice haber destruido ocho de sus tanques.

Según un comunicado emitido por el grupo, sus combatientes pudieron destruir al menos ocho tanques israelíes en esa localidad cercana a la frontera de facto, posteriormente, también estallaron enfrentamientos en la inmediaciones del pueblo meridional de Al Qantara.

“Después de que una fuerza blindada del Ejército israelí enemigo avanzara desde la localidad de Taybeh hacia la entrada de la localidad de Al Qantara, los combatientes de la Resistencia Islámica se enfrentaron con ella y atacaron con misiles desde poca distancia una excavadora D9”, indicó Hezbolá en otra nota.

Como parte de los enfrentamientos en esa segunda ubicación, también atacaron al menos otros dos tanques.

Hace diez días, Israel anunció una nueva operación terrestre dentro del territorio libanés, donde ya había aumentado su presencia al comienzo de de la ofensiva aérea iniciada contra Líbano a comienzos de marzo.

En ese contexto, sus tropas y Hezbolá han protagonizado choques en Khiam, Naqoura, Markaba y Taybeh, entre otras aldeas del sur de Líbano, donde se teme que el Estado judío pretende establecer una zona tapón con intención de ocupar parte de la franja fronteriza a largo plazo.

Según sus propias declaraciones, no van a permitir a la población libanesa desplazada de la región regrese a sus hogares hasta que puedan garantizar la seguridad de los pueblos del norte de Israel. (Con información de EFE)