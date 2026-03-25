ICE detiene a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenida por elementos del ICE; actualmente, se encontraría en El Paso, Texas (Isaac Esquivel Monroy)

Fue detenida en Estados Unidos Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con los primeros reportes, Bertha Gómez Fong habría sido detenida la tarde de este miércoles 25 de marzo por el ICE, debido a motivos relacionados con su situación migratoria.

Actualmente la esposa del exgobernador de Chihuahua se encuentra en el centro de detención El Paso Processing Center en Texas.

Ante su detención por parte de autoridades estadunidenses, ha vuelto a relucir una presunta orden de aprehensión en su contra, la cual habría sido ordenada por un juez en 2020, aunque en ese entonces Bertha Gómez Fong habría promovido un amparo para evitar su extradición a México.

¿Quién es Bertha Gómez Fong?

Bertha Gómez Fong es esposa de César Duarte, exgobernador de Chihuahua y quien actualmente se encuentra detenido por presunto lavado de dinero.

Durante el gobierno de su esposo, Bertha Gómez Fong se desempeñó como directora del DIF de Chihuahua y aunque no se le ha impugnado algún delito, se le ha señalado por la posible participación en los hechos delictivos por los que su esposo enfrenta un proceso penal.

¿De qué es acusado César Duarte?

César Duarte fue detenido en diciembre de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua, tras ser acusado de participar en una red de triangulación de recursos públicos durante su mandato de 2010 a 2016.

El exgobernador de Chihuahua también es investigado por su posible implicación en un esquema de lavado de dinero.

De acuerdo con las primeras investigaciones, César Duarte habría utilizado empresas fachada, contratos simulados y transferencias irregulares para desviar fondos de la Secretaría de Hacienda del estado.