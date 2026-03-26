Juez mantiene cargos por narcoterrorismo contra Maduro

Juicio contra Maduro en Nueva York (Jane Rosenberg/EFE)

El juez encargado del proceso contra el ex-presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar los cargos por narcoterrorismo contra ambos chavistas, aunque cuestionó la vigencia de las sanciones que impiden a los acusados costear su defensa con fondos venezolanos.

En esta segunda audiencia celebrada en Nueva York tras su captura en Caracas en enero, se vio a un Maduro visiblemente más delgado y con el cabello más canoso.

Entró a la sala, en la planta 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sonriente y dio los “buenos días” a su equipo legal, algo que también hizo su esposa, pero con un semblante más serio.

Durante el resto de la audiencia ambos permanecieron en silencio y se vio a Maduro tomar notas.

El chavista mostró una ligera cojera, al igual que hace dos meses y vestía el uniforme reglamentario de recluso: pantalones y una camiseta de manga color caqui sobre otra camiseta de color naranja.

La defensa de Maduro argumentó que el Gobierno de Estados Unidos está vulnerando la Sexta Enmienda de la Constitución.

Según los abogados, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó las licencias que permitirían usar activos del Estado venezolano para sufragar sus honorarios, lo que dejaría a los acusados en una situación de indefensión al no poder elegir libremente a sus representantes.

El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, anotó en varias ocasiones que este es un “caso único” y se mostró crítico con la postura de la Fiscalía, que sostiene que el Ejecutivo debe mantener la facultad de usar las sanciones como herramienta de política exterior.

“El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, indicó el magistrado, destacando que la situación política ha cambiado, debido a que Washington mantiene ahora contactos con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

A pesar de estas declaraciones, Hellerstein fue claro al rechazar la desestimación de la causa (como pide la Fiscalía) calificándola como una medida “demasiado seria”.

El juez prometió emitir una decisión oficial sobre si ordenará a la Administración de Donald Trump permitir el acceso a los fondos para la defensa, pero precisó que el proceso judicial seguirá su curso independientemente del método de pago.

Asimismo, habló en la audiencia sobre la petición de la Fiscalía de prohibir a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello y el hijo del chavista, Nicolás Maduro Guerra.

Hellerstein no dio una decisión final sobre el asunto, pero señaló que no es lo mismo “hablar” que “compartir”.

Juicio oficial hasta dentro de uno o dos años

Expertos estimaron que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.

Según The New York Times, el magistrado fue visto quedándose dormido durante un juicio el año pasado, lo que despertó dudas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé sea largo y de extrema complejidad técnica.

Hoy Hellerstein tenía la voz quebrada, se vio forzado a parar en alguna ocasión para tomar agua, tuvo lapsus y tanto la defensa como la Fiscalía le pidieron que se repitiese por no poder oír o entender lo que decía.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Por su parte, Flores está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Ambos se declararon “no culpables” el pasado enero, ocasión en la que Maduro se autodefinió como un “prisionero de guerra”.

Este jueves, los abogados expresaron preocupación por la salud de Flores, quien se encuentra pendiente de un ecocardiograma.

En su primera comparecencia en enero, la defensa ya había reportado lesiones en las costillas de la ex primera dama. (Con información de EFE)