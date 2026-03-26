Milei le declara la “guerra” al CJNG: gobierno designa como organización terrorista al cártel fundado por el Mencho

Javier Milei le declara la guerra a CJNG El Gobierno argentino incorporó al Cártel Jalisco Nueva Generación al registro nacional de entidades terroristas

El Gobierno de Javier Milei designó formalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista, una clasificación que coloca al grupo mexicano en la misma categoría que otras entidades señaladas por su capacidad violenta y por su operación global. La medida se oficializó mediante un comunicado fechado el 26 de marzo en Buenos Aires.

¿Cómo llegó el CJNG a esta designación?

La resolución se apoyó en informes oficiales que describen actividades criminales de alcance transnacional y presuntos vínculos con organizaciones catalogadas como terroristas.

El CJNG nació en 2010 tras separarse del Cártel de Sinaloa y, en poco más de una década, se convirtió en una de las redes del narcotráfico más influyentes del mundo, con presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión a por lo menos 40 países, entre ellos Argentina.

Su fundador y líder histórico, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, murió el pasado 22 de febrero durante un operativo en Jalisco. Autoridades mexicanas y estadounidenses lo consideraban uno de los criminales más buscados de los últimos años.

¿Qué implica entrar al registro de terrorismo?

Con la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), el Gobierno argentino podrá aplicar sanciones financieras, restricciones operativas y medidas para impedir que la organización utilice el sistema financiero nacional para mover recursos ilícitos.

La decisión fue elaborada de forma conjunta por Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado.

La inscripción en el RePET también fortalece la coordinación con países que ya consideran al CJNG como grupo terrorista, ampliando el intercambio de información y los mecanismos de seguimiento financiero. El Gobierno subrayó que la medida busca proteger a Argentina de redes criminales transnacionales que operan más allá de sus fronteras.

Milei contra el crimen organizado

El presidente Javier Milei sostuvo que la decisión reafirma su compromiso con el combate al terrorismo y al narcotráfico. en meses recientes, su administración ha reconocido como organizaciones terroristas a Hamás, al Cártel de los Soles, a la Hermandad Musulmana y a la Fuerza Quds iraní, una lista a la que ahora se suma el CJNG.

Crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación

El CJNG surgió inicialmente como brazo armado del Cártel de Sinaloa bajo el nombre de Los Mata Zetas, pero tomó fuerza tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel en 2010. Desde entonces amplió su control territorial, diversificó sus operaciones y se posicionó como uno de los grupos más violentos y con mayor capacidad logística en el hemisferio.