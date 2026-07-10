Se rompe ventana de avión en pleno vuelo entre Grecia y Alemania; pasajero casi fue succionado

Autoridades ya investigan las causas por las que se rompió una centana de un avión de pasajeros en pleno vuelo (Especia)

Terror a 20,000 pies de altura — Pasajeros de un vuelo de la aerolínea Ryanair que despegó este viernes desde Salónica, en Grecia, rumbo a Memmingen, en Alemania, vivieron momentos de pánico, luego de que cuando se encontraban en pleno vuelo una de las ventanas de la aeronave se rompió, lo que causó que uno de los pasajeros fuera casi succionado, al quedar atrapado con la cabeza afuera del avión hasta que lograron meterlo.

El siniestro se registró en un avión Boeing 737-800 que salió a las 5:55 horas locales y llevaba menos de una hora en el aire a una altitud de 20,000 pies cuando tuvo que regresar y aterrizar en su aeropuerto de origen tras romperse la ventana, en un hecho que se investiga.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Testimonios recabados por agencias internacionales, entre ellas la alemana (DPA) refieren que una ventana se rompió, lo que se puede ver en videos publicados en redes sociales, así como ver el auxilio que le brindan al pasajero que estaba sentado junto a esa ventanilla y que casi fue succionado.

Uno de los testimonios es el de una mujer a bordo del avión, quien señaló con la estación Radio Thessaloniki 94.5 que “se escuchó un ruido fuerte, fue como si se hubiera reventado un neumático; hubo pánico, gritos y alaridos porque perdimos altitud inmediatamente debido a la descompresión”, dijo. Autoridades ya investigan lo ocurrido. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026