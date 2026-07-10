Trump ordena bombardear a Irán a “niveles nunca vistos” si es asesinado

Donadl Trump asegura que él ha estado desde hace años en la mira del régimen de Teherán (EFE)

Crisis EU-Irán — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que ya dejó instrucciones precisas al Departamento de Guerra para bombardear sin misericordia a Irán y a “niveles nunca antes vistos” si llega a ser asesinado como parte de un complot orquestado por el régimen de los Ayatolás.

“Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos”, señaló el magnate republicano en una entrevista con el periódico “The New York Post” a quien subrayó que “he dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto”, añadió.

El mandatario estadounidense respondió así a informes de prensa según las cuales Israel puede haber advertido a Estados Unidos de que Irán estaría desarrollando un nuevo plan para eliminarlo.

Sin embargo, en la misma entrevista el mandatario dio a entender que no existe un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años: “No, no. Israel no ha dicho nada. No, no”, afirmó. “He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?”.

ADVERTENCIA

“Espero que me echen de menos”, agregó, al ser preguntado por un eventual asesinato.

La advertencia del magnate neoyorquino se registró en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que han puesto fin al alto el fuego alcanzado el mes pasado. Trump reconoció el pasado miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Turquía, que es uno de los principales objetivos de Irán, y vinculó esas amenazas con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020, en una operación ordenada durante su primer mandato. NEGOCIACIÓN

Por otra parte, Trump anunció que su país mantendrá negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó. “La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, dijo Trump en su red Truth Social.

Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Pero los dos últimos días de intercambios de ataques en el golfo Pérsico han dejado el alto el fuego colgando de un hilo y han causado al menos 14 muertos en suelo iraní.

FUNERAL DE JAMENEI

En tanto, el gobierno de Teherán enterró el jueves al líder supremo, Alí Jameneí, fallecido en un bombardeo el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, el pasado 28 de febrero.

Una vez más, no apareció en público su hijo y sucesor, Mojtaba Jameneí, a quien no se ha visto desde el 28 de febrero ni tampoco desde que el 8 de marzo fue designado líder supremo, y sobre cuyo estado de salud no han cesado de circular todo tipo de rumores.

La Crónica de Hoy 2026