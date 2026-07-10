Ucrania ataca otra refinería y un puerto ruso del mar de Azov

La destrucción de infraestructura y viviendas por la guerra entre Rusia y Ucrania afecta a ambos países (EFE)

Guerra Rusia-Ucrania — La guerra entre Rusia y Ucrania no da tregua y este viernes fuerzas armadas de Kiev atacaron la noche del juieves una refinería en la ciudad rusa de Ilsk de la región de Krasnodar y el puerto de Taganrog, en el suroeste de la Federación Rusa y a orillas del mar de Azov.

El militar Andrí Kovalenko, que dirige el Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania e informa habitualmente de este tipo de ataques, resaltó en su cuenta de Telegram sobre la ofensiva ucraniana contra objetivos rusos.

Kovalenko compartió junto con su mensaje un video de uno de esos ataques publicado por el canal de Telegram ucraniano Exilenova +.

Rusia había informado previamente del ataque contra la refinería en la sureña región rusa de Krasnodar y depósitos de combustible e infraestructura portuaria en Rostov.

“En el distrito Séverski (de la región de Krasnodar) se desató un incendio en la refinería Ilyinski. Según informaciones preliminares no hay víctimas”, indicó el servicio de prensa del Gobierno local en su canal de Telegram.

El ataque al puerto de Taganrog se registró después de que las fuerzas armadas ucranianas informaran esta semana de decenas de ataques a petroleros rusos en el mar de Azov.

Ucrania busca con estos bombardeos reducir la flota de barcos con que Rusia sigue exportando petróleo a pesar de las sanciones internacionales y dejar sin combustible a la península de Crimea, una importante base de operaciones para las tropas rusas en esta guerra.

En la dirección contraria, Rusia lanzó contra Ucrania durante la noche 137 drones de larga distancia, de los que 114 pudieron ser derribados por las defensas aéreas ucranianas. (Con información de EFE)

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