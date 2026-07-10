Doce muertos y 23 desaparecidos deja incendio forestal en el sureste de España

Un helicóptero de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería (EFE)

Tragedia en Almería — Un saldo de 12 muertos y 23 personas desaparecidas dejó un incendio forestal en la zona de Los Gallardos en Almería, en el sureste de España, reportaron este viernes autoridades al agregar que equipos de combate a siniestros tratan de controlar el fuego en un contexto marcado por el viento y por las dificultades que plantea el terreno.

La Guardia Civil, uno de los cuerpos de seguridad de España, continúa en la zona aunque sin rastro de nuevas víctimas desde que se confirmó el hallazgo de la víctima mortal doce.

Al respecto, el Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido ya a seis de los doce cadáveres confirmados y los equipos forenses trabajan en el levantamiento de los seis restantes.

De acuerdo con autoridades locales, ninguna persona fallecida ha sido identificada hasta el momento.

Tras practicarse las primeras autopsias, las muestras biológicas serán trasladadas en helicóptero a la sede central de Criminalística de la Guardia Civil, en Madrid, para su análisis genético.

En lo que respecta al balance de heridos, se mantiene la cifra de ocho personas: cuatro de mayor gravedad, que presentan quemaduras severas y han sido trasladados en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y otros cuatro que reciben asistencia médica en Almería.

Derivado de esta tragedia, el Gobierno de Andalucía decretó tres días de luto oficial por las víctimas del incendio, que ha quemado ya unas 3,200 hectáreas.

El incendio evoluciona de forma favorable en la parte oriental, pese a que el viento sigue siendo intenso y ahora preocupa la zona oeste, más abrupta, porque las llamas se dirigen hacia El Marchal, según el responsable del grupo de intervención, David Rodríguez.

Mientras prosiguen las tareas de extinción, se registran vientos sostenidos del suroeste de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Distintos testimonios describen una ‘zona cero’ de orografía escarpada y alta dispersión urbanística, con cortijos y viviendas turísticas, un área poblada en su mayoría por turistas o extranjeros de avanzada edad que dependían del GPS y se vieron sorprendidos por las llamas en caminos rurales.

La Comisión Europea (CE) ha activado su servicio satelital Copernicus para proporcionar mapas e imágenes que ayuden a evaluar los daños.

La magnitud de la tragedia ha motivado una gran respuesta institucional y política en España. El rey Felipe VI ha transmitido su pésame desde San Javier (Murcia, sureste del país) y ha regresado de inmediato a Madrid.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado a la zona afectada. (Con información de EFE)

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