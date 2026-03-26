Nicolás Maduro regresa a la corte de Nueva York: ¿Qué pasará hoy en su audiencia?

Nicolás Maduro El expresidente de Venezuela y Cilia Flors volvieron a presentarse ante las autoridades judiciales estadounidenses.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro se presentó este jueves 26 de marzo de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia considerada clave dentro del proceso penal que enfrenta en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. La comparecencia, que marca su segunda audiencia formal en este caso, se da tras su detención en enero pasado y su posterior traslado a territorio estadounidense, donde permanece bajo custodia en un centro de detención en Brooklyn.

¿Qué pasará en la audiencia de Nicolás Maduro de este jueves 26 de marzo?

Durante la sesión del pasado 25 de marzo, Maduro y su esposa Cilia Flores, reiteraron su declaración de no culpabilidad frente a los cargos que incluyen conspiración para importar cocaína y otros delitos vinculados al presunto financiamiento de actividades terroristas mediante el narcotráfico.

El proceso fue encabezado por el juez federal Alvin Hellerstein, quien analiza diversas mociones de la defensa y la fiscalía antes de definir los siguientes pasos rumbo a un eventual juicio.

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la disputa sobre el financiamiento de la defensa legal. Los abogados de Maduro argumentaron que las sanciones impuestas por Estados Unidos impiden el uso de fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios legales, lo que, según sostienen, vulnera su derecho constitucional a elegir representación. En contraste, los fiscales estadounidenses señalaron que dichos recursos no pueden utilizarse y que, en su caso, el acusado podría recurrir a defensores públicos.

La defensa también solicitó la desestimación del caso, alegando violaciones a las enmiendas Quinta y Sexta de la Constitución de Estados Unidos, relacionadas con el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada.

El caso contra Maduro se originó a partir de una acusación formal presentada en 2020 por autoridades estadounidenses, que lo señalan de encabezar una red conocida como el “Cártel de los Soles”, presuntamente dedicada al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. De ser encontrado culpable, el exmandatario podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

La audiencia de este jueves forma parte de un proceso judicial complejo que podría extenderse durante meses o incluso años, mientras la corte evalúa pruebas, recursos legales y posibles acuerdos antes de llegar a una etapa de juicio formal.