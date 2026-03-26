Noelia Castillo recibe la eutanasia en España, luego de ganar la batalla contra su padre

Eutanasia en España Noelia en una de sus últimas foto y junto a su madre en silla de ruedas

Noelia Castillo , la joven parapléjica de 25 años que esperaba la eutanasia desde hace más de año y medio, falleció la tarde de este jueves tras recibir la prestación de ayuda para morir en un hospital de la provincia de Barcelona donde estaba ingresada, tras darle la razón la justica en España, donde la eutanasia es legal.

El caso de Castillo cobró notoriedad internacional, especialmente tras ser entrevista en un programa de televisión, donde reiteró por enésima vez su derecho a una muerte digna y criticó, en presencia de su familia, la dura oposición de su padre, quien contrató a la organización Abogados Cristinanos para boicotear su última voluntad.

La joven sufría dolores constantes y un sufrimiento psíquico intenso, según acreditó la comisión de expertos independientes que valoró su caso y que vela por el buen cumplimiento de la ley de la eutanasia. Pero tuvo que esperar 601 días para que se hiciera efectiva su decisión de morir.

En ese tiempo, Noelia fue la protagonista involuntaria de un periplo judicial sin precedentes iniciado por su padre para revocar la ayuda para morir. Representado por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, el progenitor intentó parar la eutanasia de la joven, pero hasta cinco instancias judiciales rechazaron su petición (una jueza tumbó, hace apenas unas horas, la última maniobra “in extremis para abortar la eutanasia.

“Quiero dejar de sufrir. Punto”

“Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”, dijo Castillo el martes en un programa de televisión. Este jueves, en medio de un insólito revuelo social y mediático, su deseo (y su derecho) se cumplió.

La eutanasia es legal en España desde el 25 de junio de 2021, cuando entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, convirtiendo al país en uno de los pocos del mundo en reconocer este derecho.

¿Qué se necesita y en cuántos países es legal?

Para poder solicitar la muerte asistida se necesita ser mayor de edad y ser residente en España (sin necesidad de tener la nacionalidad); padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante que cause sufrimiento intolerable; solicitarlo de manera libre, consciente y reiterada y pasar por un proceso de evaluación con médicos y una Comisión de Garantía y Evaluación.

España se convirtió en el séptimo país del mundo en legalizar la eutanasia, junto con Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia.