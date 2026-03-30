Comunidad mexicana de ascendencia libanesa pide paz y respeto a la integridad de Líbano

Medio Oriente Niños libaneses encienden velas este Domingo de Ramos en una iglesia de la ciudad de Fanar, al norte de Beirut (WAEL HAMZEH/EFE)

La comunidad mexicana de ascendencia libanesa mostró su profunda preocupación ante la situación que atraviesa Líbano, tras la reanudación del lanzamiento de cohetes de Hezbolá, los bombardeos israelíes y la amenaza del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de una invasión terrestre del sur de Líbano, en el marco de la nueva guerra que estalló en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero.

El comunicado íntegro, publicado este lunes, expresa lo siguiente:

“El Consejo Directivo del Centro Libanés manifiesta su pesar por el sufrimiento que vive el país de nuestros padres y abuelos, reflejado en la pérdida de vidas, personas heridas, desplazamientos y daños materiales. Reprobamos cualquier acción que afecte a la población civil y exhortamos a todas las partes involucradas a establecer de inmediato un alto a las hostilidades. Exigimos el pleno respeto al derecho internacional, así como a la soberanía del Líbano y su territorio. De igual forma, hacemos un llamado a construir condiciones que permitan alcanzar una paz duradera y la estabilidad en la región”.

El señalamiento de la comunidad libanesa, en el que no condena expresamente a ninguna de las partes involucradas en el conflicto —la milicia chiita Hezbolá y el ejército israelí— coincide con el anuncio del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este domingo pasado, de que ordenó “expandir aún más la zona de seguridad existente” en el sur del Líbano, alegando que su orden responde a que Hezbolá “aún conserva la capacidad residual de lanzar cohetes”.

Al respecto, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que advirtió sobre el “riesgo de anexión” del sur libanés por parte de Israel.

Salam recalcó que estas acciones, argumentadas por Israel bajo supuestos motivos de “cinturón de seguridad” o “zona de amortiguamiento”, representan una amenaza muy seria e inaceptable contra los principios recogidos en el Derecho Internacional, el Derecho Humanitario Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, el 2 de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel declararan la guerra a Irán, y de que Hezbolá lanzara una andanada de cohetes contra el norte de Israel como represalia por la agresión contra sus aliados chiitas de Teherán, el premier israelí (sunita) exigió a la milicia armada de Hezbolá (sin éxito) que entregara la totalidad de su arsenal al ejército libanés, precisamente para no dar una excusa a Israel para volver a bombardear el Líbano y ocupar el sur del país.