Irán, ¿'desaparecerá esta noche? El mundo en jaque, el Papa reprueba amenazas... y Trump aprieta las negociaciones

Tensión en Medio Oriente Trump amenazó con terminar con la civilización iraní. (EFE)

Irán, una de las civilizaciones más antiguas en la historia de la humanidad, la persa, que tuvo a líderes históricos como Ciro y Darío, fue amenazada con ser borrada de la faz de la Tierra.

¿Puede un país desaparecer de la noche a la mañana? La sola pregunta, lanzada este 7 de abril sobre la nación de Medio Oriente, resume la crisis provocada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel: amenazas que ya no suenan a retórica.

Trump amenazó este martes con terminar con “toda una civilización” antes de expirar el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática.

León XIV califica de inaceptable la amenaza de Trump contra Irán

El papa León XIV calificó este martes de “inaceptable” la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y pidió hacer “todo lo posible” para “decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.

“Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro”, dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El pontífice estadounidense, que hizo estas declaraciones en italiano e inglés sin citar expresamente a Trump, invitó a “rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.

Trump asegura que está en “negociaciones intensas” con Irán a cuatro horas del plazo

Horas después de sus declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en Fox News que se encuentra en “negociaciones intensas” con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz.

Fuentes aseguran que habrá un acuerdo EE.UU.-Irán antes del ultimátum de Trump, según CNN Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de abril de 2026. EFE/JIM LO SCALZO (JIM LO SCALZO/EFE)

Fuentes aseguran que habrá un acuerdo EU-Irán antes del ultimátum de Trump, según CNN

Estados Unidos e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.

De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con “buenas noticias” previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.

Francia sobre el ultimátum de Trump: “No se puede borrar una civilización”

El ministro de Asuntos de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó esta martes que “no se puede borrar una civilización” como amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump, hacer con Irán, y advirtió de que aplicar el ultimátum que ha dado al régimen de Teherán llevaría al mundo a una “peligrosa fase”.

“Todo lo excesivo es insignificante: no se puede borrar una civilización”, dijo el ministro francés en el informativo nocturno de France 2, al ser preguntado por el ultimátum de Trump a Teherán, que expira a las 20:00 horas del miércoles.

Y, sobre todo, añadió Barrot, “no debemos confundir a Irán, un gran país con un gran pueblo, con el régimen iraní, una teocracia sanguinaria que, hace apenas unas semanas, estaba masacrando a su propia gente a quemarropa con fusiles de asalto”.

Israel pide a su población permanecer alerta por un posible aumento de ataques de Irán

El Ejército israelí pidió a la población del país permanecer “vigilante, atenta y actuar con responsabilidad” ante un posible aumento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, “como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum” dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al país persa.

“Tras una evaluación de la situación, y como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum, podría haber un aumento del fuego hacia el territorio del Estado de Israel en las próximas horas”, dijo en un comunicado.

Además, recalcó que la población debe seguir sus instrucciones ante posibles ataques y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “están preparadas para operar tanto a la defensiva como a la ofensiva”._Con información de EFE.