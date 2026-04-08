Irán cree que violaciones al plan de paz hacen “irrazonable” un alto al fuego o negociar

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf (@jpmasespanol/x)

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró este miércoles que las violaciones que se han dado a varios puntos clave del plan de Irán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos hacen que no sea razonable un alto al fuego bilateral o las propias negociaciones.

“La base sólida con la que negociar ha sido abierta y claramente violada antes incluso de que las negociaciones comiencen. Ante esta situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son irrazonables”, destacó en un comunicado publicado en X.

Su mensaje deja claro que la desconfianza “histórica” que Irán tiene hacia Estados Unidos parte de las “repetidas violaciones” a todo tipo de compromisos por parte de Washington, una tendencia que “lamentablemente” se ha vuelto a repetir en esta ocasión.

Entre los puntos del plan presentado por Teherán para negociar el fin de la guerra se incluye el compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares, el levantamiento de todas las sanciones en su contra y la creación de un fondo para compensar los daños sufridos en esta ofensiva contra su país el 28 de febrero.

“Sin embargo, tres cláusulas de esta propuesta han sido violadas por el momento”, agregó Qalibaf.

En primer lugar, la referida a un alto al fuego en el Líbano. Un compromiso que le primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador entre las partes, “también mencionó explícitamente” al hablar de la declaración de “un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano y otras regiones”, según reiteró su nota.

Para el presidente del Parlamento, la incursión de un dron en el espacio aéreo iraní, que fue destruido en la ciudad de Lar, en la provincia de Fars, es “una clara violación de la cláusula que prohíbe cualquier violación adicional del espacio aéreo de Irán”.

Asimismo, cree que tampoco se ha respetado el punto sobre el reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio.

Al anunciar el martes por la noche en Washington un cese de hostilidades de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, el presidente de EU, Donald Trump había asegurado que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz “definitivo” con Irán se encontraba en “una etapa muy avanzada”.

“Líbano no está en el acuerdo de alto al fuego”: Trump

Por su parte, el republicano indicó que los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano son una “escaramuza” separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto al fuego temporal.

reguntado en una entrevista telefónica con la cadena de radio PBS sobre si estaba al tanto de los masivos bombardeos israelíes lanzados hoy sin previo aviso contra Beirut, Trump respondió: “Sí, ellos (Hizbulá) no estaban incluidos en el acuerdo”.

Según Trump, el propio grupo extremista chií fue la razón por la que no fueron incluidos en la pausa de dos semanas en el conflicto con la República Islámica. “Por Hizbulá. No fueron incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. No hay problema”, aclaró.

Cuestionado sobre qué le parecía que Israel continuara atacando al Líbano, Trump contestó: “Es parte del acuerdo, todo el mundo lo sabe. Es una escaramuza aparte”, sin ofrecer más detalle de las conversaciones con sus aliados israelíes.

Ante los continuos bombardeos sobre el Líbano, Teherán anunció este miércoles que ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por Ormuz, reanudada tras el pacto de anoche. (Con información de EFE)