Netanyahu anuncia negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hezbolá

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (EFE)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hezbolá y establecer “relaciones pacíficas” entre ambos países.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible”, destacó Netanyahu en una nota publicada por su oficina.

En su mensaje, el primer ministro valoró la postura de su homólogo libanés, Nawaf Salam, por su “llamamiento a la evacuación de Beirut.

Horas antes de su anuncio, el ministro israelí de defensa, Israel Katz, precisó que Hezbolá “anhela un alto al fuego” tras la intensificación de la ofensiva israelí en el territorio.

Más de 300 muertos por ataques en Líbano

El número de muertos por la oleada de ataques israelíes perpetrada el miércoles contra Líbano se elevó a más de 300 y de heridos a 1,150, mientras que los equipos de rescate continúan buscando desparecidos en varias zonas.

Según los últimos datos ofrecidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, al menos 303 personas perdieron la vida y 1,150 resultaron heridas en la campaña aérea sin precedentes del miércoles al mediodía.

“La recuperación de cuerpos de debajo de los escombros sigue en varias ubicaciones, así como la identificación a través de pruebas de ADN de muchos fallecidos cuyos cadáveres fueron trasladados a los hospitales”, destacó el departamento en un comunicado.

Con ello, el balance total de muertos por la ofensiva aérea y terrestre desde el inicio del conflicto hace cinco semanas aumentó a 1.888 y el de heridos 6.092, según la nota.

“No hay tregua en Líbano”: Netanyahu

Asimismo, Netanyahu insistió en que “no hay alto al fuego en Líbano”, a pesar de buscar un acuerdo de paz “histórico y duradero” tras las “negociaciones directas” que ha ordenado emprender.

En un vídeo difundido este jueves, el líder israelí habló de las conversaciones que ha ordenado entablar con el Líbano para conseguir el desarme de Hezbolá y “un acuerdo de paz histórico y duradero”, asegurando que ya ha conseguido cuatro acuerdos con países árabes y pretende lograr más.

Netanyahu comenzó su mensaje indicando que “no hay alto el fuego en el Líbano”, que Israel continúa “atacando a Hezbolá con fuerza” y ​​no cesará hasta restablecer la seguridad en el territorio israelí.

“Tras reiteradas peticiones del Gobierno libanés para que iniciemos negociaciones de paz con nosotros, anoche instruí al gabinete para que entablara negociaciones directas con el Líbano”, expresó en el vídeomensaje, que siguió a un comunicado de su oficina anunciando dichas conversaciones.

“Estas negociaciones persiguen dos objetivos: el primero de ellos desarmar al grupo chií libanés Hezbolá y el segundo conseguir un acuerdo de paz histórico y duradero entre Israel y el Líbano”, explicó.

“Ya he logrado cuatro acuerdos de paz con países árabes y pretendo lograr más”, agregó en referencia a los llamados Acuerdos de Abraham por los que Israel normalizó relaciones con Emiratos, Baréin, Sudán y Marruecos.

Israel continúa bombardeando a Líbano pese a que Pakistán, país negociador del alto al fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye al país vecino.

El Gobierno de Netanyahu reitera que Líbano no está incluido y, pese a la entrada en vigor del alto al fuego en miércoles, lanzaron una extensa ola de bombardeos contra todo el país.

Según detalló Katz, la estrategia israelí se articula en cuatro líneas de defensa y control dentro del sur de Líbano.

Estas incluyen la “línea fronteriza”, con la destrucción de infraestructuras en aldeas cercanas; una segunda línea defensiva en territorio libanés, ampliada de “cinco a quince puntos”; una “línea antitanque”, consolidada mediante maniobras terrestres y en expansión; y el control de la zona del río Litani, con el objetivo de impedir infiltraciones y el regreso de combatientes de Hezbolá al sur. (Con información de EFE)