“¡La única razón por la que los iraníes siguen vivos es para negociar!”: Trump

Ataques de Israel contra Líbano no ceden a pesar de las presiones de Irán (EFE)

Tensión en Oriente Medio — “Parece que los iraníes no se dan cuenta de que no tienen ninguna baza, salvo la de chantajear al mundo a corto plazo mediante el uso de las vías navegables internacionales", escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de la red Truth Social, en referencia al bloqueo del estrecho de Ormuz y a manteer firme la tregaua de alto el fuego.

“¡La única razón por la que los iraníes siguen vivos hoy es para negociar!”, apuntó.

Previo a este mensaje, el republicano amagó con lanzar una acción militar si las conversaciones con el régimen de los Ayatolás fracasan, afirmando que los buques de guerra estadounidenses están siendo equipados con “las mejores armas jamás fabricadas”. “Y si no llegamos a un acuerdo, los utilizaremos, y los utilizaremos de forma muy eficaz”, amenazó y de lo que hizo eco la agencia Russia Today.

En tanto, este viernes el vicepresidente de EU, J.D. Vance, viajó a Pakistán para participar en las negociaciones previstas para este sábado sobre la guerra contra Irán. Vance resaltó la disposición de su país a llegar a un acuerdo con Irán si el país persa negocia “de buena fe”.

CRÍMENES DE GUERRA

En este contexto, la Misión Internacional Independiente de Investigación para Irán dio la bienvenida al alto el fuego temporal logrado esta semana, aunque instó a que el fin de las hostilidades sea permanente tras más de un mes de ataques que causaron 3,000 muertos y en el que se perpetraron posibles crímenes de guerra.

El grupo de expertos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicó en un comunicado que las negociaciones de paz deben “involucrar a todas las partes y basarse en los derechos humanos”, y han de ir acompañadas de investigaciones imparciales de sucesos como el bombardeo a la escuela de Minab, con 168 muertos.

Suburbios de Beirut han sido blancos de misiles del Ejército israelí (EFE)

Ése y otros posibles ataques deliberados o desproporcionados contra bienes de carácter civil podrían constituir crímenes de guerra, insistió la misión.Recordó en este sentido que han sufrido ataques 325 instalaciones médicas y de emergencia en Irán, 760 escuelas y centros educativos y 29 universidades.

Además mostró su preocupación por las ofensivas contra instalaciones nucleares en Khondab, Yazd y Bushehr.

TEHERÁN

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó que “dos de las medidas acordadas de mutuo acuerdo entre las partes aún no se han aplicado: un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados antes del inicio de las negociaciones”, publicó en su cuenta de la red social X el alto funcionario iraní, indicando que estas dos cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones.

En tanto, la Misión Internacional Independiente de Investigación para Irán dio la bienvenida al alto el fuego temporal logrado en días pasados, aunque instó a que el fin de las hostilidades sea permanente tras más de un mes de ataques que causaron 3,000 muertos y en el que se perpetraron posibles crímenes de guerra.

Residentes de Líbano desplazados por los ataques israelíes, se calientan alrededor de una hoguera en un campamento improvisado en la zona costera de Beirut (EFE)

DERECHOS HUMANOS

El grupo de expertos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU informó este viernes que las negociaciones de paz deben “involucrar a todas las partes y basarse en los derechos humanos”, y han de ir acompañadas de investigaciones imparciales de sucesos como el bombardeo a la escuela de Minab, con 168 muertos.

Ése y otros posibles ataques deliberados o desproporcionados contra bienes de carácter civil podrían constituir crímenes de guerra, insistió la misión.

Recordó en este sentido que han sufrido ataques 325 instalaciones médicas y de emergencia en Irán, 760 escuelas y centros educativos y 29 universidades.

Además mostró su preocupación por las ofensivas contra instalaciones nucleares en Khondab, Yazd y Bushehr.

La Crónica de Hoy 2026