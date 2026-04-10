Sentencia de “El Mayo” Zambada vuelve a aplazarse por segunda ocasión

Sentencia El Mayo Zambada La Corte del Distrito Este de Nueva York reprogramó, por segunda vez, la audiencia en la que Ismael “El Mayo” Zambada recibiría su sentencia.

La sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada volvió a quedar en pausa luego de que la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn en Estados Unidos decidió mover la audiencia para el 18 de mayo, después de que tanto la defensa como los fiscales pidieran más tiempo para completar la documentación del caso.

La fecha original era el 13 de abril, la misma que ya había sido modificada anteriormente.

Juez explica el retraso de la audiencia de El Mayo Zambada

El juez Brian Cogan (quien también llevó el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán) aceptó por segunda ocasión la postergación, de acuerdo con el abogado de Zambada, Frank Pérez, el retraso está relacionado con dificultades para terminar el memorándum de sentencia y con el ambiente de violencia en Sinaloa, que ha complicado la recopilación de información clave.

Zambada García se declaró culpable de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y narcoterrorismo ante tribunales estadounidenses.

La admisión de culpabilidad forma parte de una estrategia que podría abrirle la puerta para un acuerdo de cooperación, algo similar a lo que ocurrió con su hijo, Jesús Vicente “El Vicentillo” Zambada. Como parte de esos arreglos, los fiscales retiraron la posibilidad de la pena de muerte.

Narcotraficantes trasladados a EU

La historia reciente del capo en Estados Unidos comenzó el 25 de julio de 2024, cuando aterrizó en Nuevo México en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de “El Chapo”. Zambada asegura que fue entregado a las autoridades tras una trampa tendida por él.

Desde entonces, su figura ha sido considerada clave como posible testigo protegido por el Departamento de Justicia debido a la cantidad de información que podría aportar, desde detalles de operaciones del Cártel de Sinaloa hasta nombres de funcionarios, policías y figuras políticas que habrían estado en su nómina.

Esta nueva prórroga también revive el historial de cambios en el calendario judicial, pues desde diciembre de 2025 ya se había pospuesto la fecha de sentencia por primera vez, cuando la defensa argumentó que requería más tiempo para preparar la documentación. En aquel momento, el juez programó la audiencia para abril de 2026; ahora, el proceso se mueve nuevamente.

A pesar de su colaboración inicial, las autoridades estadounidenses mantienen que los delitos por los que Zambada se declaró culpable acarrean una sentencia mínima de cadena perpetua. Pamela Bondi, exfiscal general de Estados Unidos, ha señalado que el capo pasará el resto de su vida en una prisión del país.

El 18 de mayo será la cita en la que, finalmente, el juez Cogan podría dictar la condena contra uno de los líderes más influyentes en la historia del narcotráfico mexicano, aunque aún queda por ver si la fecha permanece firme o si el proceso vuelve a moverse.