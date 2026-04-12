Irán niega bloqueo estadounidense en Ormuz; advierte a buques militares que no se acerquen

Estrecho de Ormuz (@KoldoGorriz/x)

La Guardia Revolucionaria iraní rechazó que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió a buques militares que no se acerquen a la zona, después de las declaraciones del presidente Donald Trump afirmara que su país cerrará el paso y retirará las minas colocadas por la República Islámica.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, expresó en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Asimismo, advirtió que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

La advertencia del cuerpo militar de Irán se produce después de que el republicano afirmara que bloqueará el estrecho de Ormuz y que retirará las minas colocadas por Irán en la zona.

Trump enfatizó que EU “bloqueará todos y cada uno de los buques” que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz pagando peaje a Teherán.

El tráfico estratégico de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, fue restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y EU, el pasado 28 de febrero y fue uno de los punto de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron este sábado en Pakistán. (Con información de EFE)