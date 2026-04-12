León XIV invoca la “obligación moral” de proteger a la población civil del Líbano

Guerra de Israel contra Líbano Familiares de un uniformado libanés muerto en un ataque israelí lloran sobre su ataúd en un funeral de los doce soldados muertos en Sidón, sur de Líbano (WAEL HAMZEH/EFE)

El papa León XIV tuvo este segundo Domingo de Pascua un especial recuerdo para el pueblo libanés, atrapado entre la agresión israelí y la intransigencia de la milicia chiita Hezbolá, que se niega a entregar las armas y poner a las órdenes del ejército nacional.

“Al amado pueblo libanés, estoy más cerca que nunca en estos días de dolor, miedo e invencible esperanza en Dios. El principio de humanidad inscrito en la conciencia de cada persona y reconocido por las leyes internacionales implica la obligación moral de proteger la población civil de los atroces efectos de la guerra”, defendió el papa desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo de ‘Regina Coeli’, que sustituye al Ángelus en periodo pascual.

El papa estadounidense animó acto seguido a un alto el fuego en el Líbano, un país bombardeado por su vecino Israel y al que el pontífice viajó el pasado noviembre.

“Hago un llamado a las partes en conflicto a cesar el fuego y a buscar con urgencia una solución pacífica”, pidió, declaró y señaló la “obligación moral” de los dirigentes de proteger a la población civil damnificada por el conflicto y los bombardeos israelíes.

“Destruiremos todas las casas”

Mientras tanto, las fuerzas israelíes sigue su bombardeos masivos sobre las aldeas del sur de Líbano, y advierten que “destruiremos todas las casas”.

“Todas las casas están siendo demolidas porque, una y otra vez, se convierten en bastiones terroristas. La amenaza simplemente se elimina”, alegó Katz, que aludió una vez más a las ciudades gazatíes que arrasó el Ejército de Rafah y Beit Hanún.Katz apodó esta operación de derribo de viviendas ‘arado de plata’.

“Al final, pierden territorio y pierden casas; eso es lo que pierden”, añadió, e insistió en que la población israelí del norte no será evacuada, como sucedió en la ofensiva contra Hizbulá de 2024.

Con los ucranianos y sudaneses

En la víspera, el papa había convocado una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro del Vaticano, y este domingo ha continuado con sus ya constantes llamamientos a poner fin a la guerra en distintas partes del planeta.

En primer lugar, recordó al “amado pueblo ucraniano”, al felicitar la Pascua a las iglesias orientales.

En este sentido, pidió ante la comunidad internacional que “no decaiga la atención hacia el drama de esta guerra”, estallada tras la invasión rusa.

“Que la luz de Cristo consuele los corazones afligidos y refuerce la esperanza de paz”, declaró, sobre Ucrania.

Por último, el papa recordó que mañana lunes se cumplen tres años del “sangriento” conflicto en Sudán.

“¡Cuanto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de este drama inhumano! Renuevo mi llamamiento a las partes beligerantes para que hagan callar las armas e inicien sin precondiciones un sincero diálogo para detener cuanto antes esta guerra fratricida”, instó.

Se estima que alrededor de 400,000 personas han muerto en la guerra entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según expertos como el exenviado especial de Estados Unidos para Sudán, Tom Perriello; mientras que uno de cada cuatro sudaneses sigue desplazado por el conflicto, de acuerdo con ACNUR.

Viaje a África

El pontífice también recordó que mañana lunes y hasta el 23 de abril emprenderá un viaje apostólico a cuatro países africanos: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.