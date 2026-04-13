Congresista renuncia a la candidatura por la Gobernación de California tras escandalo sexual

Eric Swalwell renuncia a la Gobernación de California tras escandalo sexual (@townhallcom/x)

Este lunes, el congresista demócrata, Eric Swalwell, se retiro de la contienda por por la Gobernación de California y renunció al Congreso de Estados Unidos, tras las denuncias de varias mujeres por supuestos abusos sexuales.

“Esta salida cambia las apuestas de una elección que no ha estado muy clara para los demócratas”, expresó Luis Alvarado, exasesor de campañas republicanas y analista que ahora se identifica como independiente.

California, el estado más poblado de EU y la cuarta economía del mundo, elegirá en noviembre el reemplazo de Gavin Newsom. El foco se encuentra actualmente en la primera vuelta el próximo 2 de junio, cuando se elegirán a los dos aspirantes con mayor número de votos, sin importar su partido.

El panorama para la contienda no ha sido clara por la cantidad de aspirantes, 10 inscritos con potencial, ocho de ellos demócratas. En la encuesta del mes pasado del Emerson College Polling, Swalwell punteaba con 17% de apoyo, siendo el contendiente más favorecido por las encuestas seguido del republicano Steve Hilton (13%), al que le dio su respaldo el presidente Donald Trump.

La campaña de Swalwell, quien representa un distrito del norte de California desde 2013, se vino abajo este viernes cuando CNN y el San Francisco Chronicle sacaran a la luz las acusaciones de varias mujeres.

El testimonio que más llamó la atención es el de una exempleada que aseguró que el congresista la agredió sexualmente al menos en dos ocasiones cuando ella se encontraba demasiado ebria para dar su consentimiento.

“Lo apartaba, le decía que no”, declaró la mujer a CNN sobre el incidente ocurrido, según ella, después de haber dejado de trabajar en la oficina de Swalwell.

Asimismo, otras tres mujeres que dieron su testimonio a CNN donde denunciaron diversos tipos de conducta sexual inapropiada del político. Swalwell negó los hechos.

No obstante, las denuncias generaron que influyentes demócratas y sindicatos retiraran su apoyo, lo que obligó a Swalwell a cancelar su campaña.

Por su parte, la Fiscalía de Manhattan, Nueva York, expuso que abrió una carpeta de investigación y el Comité de Ética de la Cámara de Representantes también indicó que abrió una investigación en su contra.

En un mensaje en su cuenta de X, el congresista anunció que deja el Congreso. “Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí”, expresó Swalwell.

El demócrata no es el único con escándalos de esta índole, el representante Tony Gonzáles, republicano por Texas, ha estado en la mira tras admitir que mantuvo una relación extramatrimonial con una empleada que posteriormente se suicidó.

NBC News informó que existía un creciente “impulso bipartidista” en el Congreso para destituir a Swalwell y Gonzáles. (Con información de EFE)