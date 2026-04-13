Escándalo en Lululemon: fiscal de Texas pide investigación por “químicos eternos” en su ropa deportiva

Lululemon Las tiendas Lululemon venden prendas deportivas "de lujo" en diferentes partes del mundo. Ahora, están siendo investigadas por la posible presencia de químicos potencialmente nocivos para la salud.

Una polémica se destapó este lunes 13 de abril con la marca deportiva de lujo y de alto rendimiento Lululemon. La compañía originaria de Delawere, quien se ha posicionado en años recientes como una de las principales opciones en el mercado por su tecnología, innovación y diseño ahora está siendo investigada por tener “químicos eternos” en algunos de sus productos, mismos que podrían poner en riesgo a la población de acuerdo con el fiscal general de Texas.

¿Qué está pasando con Lululemon y de qué se le acusa?

En un comunicado emitido el día de hoy, El fiscal general Ken Paxton emitió una Solicitud de Investigación Civil en contra de Lululemon para determinar si la empresa ha incurrido en “engaño” a sus consumidores sobre la seguridad, calidad e impactos a la salud de sus productos. Especialmente aquellos promocionados para realizar yoga.

🚨BREAKING: I launched an investigation into Lululemon over the potential presence of toxic "forever chemicals" in activewear. pic.twitter.com/pAu273PHFv — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) April 13, 2026

De acuerdo con este mismo comunicado, las prendas podrían contener sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS por sus siglas en inglés). Este concepto se refiere a un grupo de aproximadamente 10 mil sustancias químicas sintéticas de larga duración. Se les conoce como “químicos eternos” debido a que no se degradan con el medio ambiente y corren el riesgo de acumularse en la sangre humana y animal.

“Las investigaciones recientes y las inquietudes de los consumidores han generado dudas sobre la posible presencia de ciertos materiales sintéticos y compuestos químicos en sus prendas (…) La investigación examinará si la ropa deportiva de Lululemon contiene PFAS o ‘sustancias químicas persistentes’ que sus clientes preocupados por su salud no esperarían según la publicidad de la marca”.

Acciones de Lululemon caen tras acusaciones de químicos eternos

Esta investigación está teniendo un efecto financiero económico inmediato luego de que las acciones cayeran hasta un 4.5%, según informó el medio Bloomberg. Previamente, las ventas en sus productos ya se encontraban en una situación de ralentización, lo que podría resultar en una reestructuración del consejo administrativo.

Actualmente, la marca se encuentra operando sin un director ejecutivo permanente, lo que ha incrementado el impacto negativo en las acciones, misma que todavía no ha emitido un comunicado ni una respuesta oficial de manejo de crisis frente a estas acusaciones y sospechas por la calidad de sus productos.