Cole Allen enfrentaría cadena perpetua tras “intento” de magnicidio en cena de corresponsales

Cole Allen podría enfrentar cadena perpetua por ataque en hotel Hilton (@MrAndyNgo/x)

El sospechoso de “intentar” asesinar a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca este sábado, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de las acusaciones.

El acusado, identificado como Cole Thomas Allen, profesor de 31 años residente en California, fue imputado con tres cargos federales, dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio, lo cual podría conllevar a cadena perpetua.

La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthw J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.

Allen se presentó ante la corte flanqueado por su equipo de defensa, que insistió en que el acusado no tiene antecedentes penales.

Con semblante tranquilo, el profesor asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a la preguntas del magistrado.

Allen habría viajado desde los Ángeles a Washington en tren y fue interceptado en el hotel Hilton, donde Trump, la primera dama, Melania Trump y varios miembros del Gobierno participaban en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Tras el ataque, el fiscal interino de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió en rueda de prensa la seguridad del evento.

“Los agentes de las fuerzas del orden no fallaron; hicieron exactamente lo que estaban entrenados para hacer. Esto no fue un accidente, sino que fue un resultado de la preparación de los hombres y mujeres que nos protegieron esa noche”, destacó el funcionario.

Un agente del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales.

El director del FBI, Kash Patel, informó que Allen cargaba con una arma larga y cuchillos al ser detenido y aseguró este lunes que los agentes “no han dormido en todo el fin de semana” para tratar de esclarecer la cadena de sucesos y los motivos que llevaron al sospechoso a atentar contra Trump y funcionarios de la Administración.

“Hemos recopilado hasta el momento, incluyendo correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo al momento de presentar los cargos ante el tribunal”, precisó Patel a Fox News antes de la audiencia.

Justicia no descarta más cargos contra Allen

Asimismo, la Justicia de Estados Unidos no descarta presentar “cargos adicionales” conforme avance la investigación del caso, según indicó en conferencia de prensa este lunes Jeanine Pirro, fiscal del Distrito de Columbia.

“Esto fue un intento de asesinato del presidente de EU, en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del Gabinete”, manifestó Pirro. (Con información de EFE)